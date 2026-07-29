Tren. El DIF Nacional advirtió a la ciudadanía sobre publicaciones falsas en redes sociales que ofrecen supuestos empleos remotos a nombre de la institución. Los fraudes prometen atractivos sueldos bajo titulares como "Vacante desde casa" o "DIF contrata 2026", enlazando a sitios no oficiales para obtener datos personales o bancarios. El organismo exhortó a no caer en el engaño y denunciar las cuentas sospechosas al teléfono 55-9315-3000.

Mujer en aro. En el Senado de la República se presentó el libro Tus derechos en la atención de mujeres, adolescentes y niñas, coordinado por María de los Ángeles Guzmán García y elaborado por 20 especialistas. La obra aborda los derechos y mecanismos de defensa de estos sectores frente a fenómenos invisibilizados como la violencia económica, el acoso laboral y el cohecho sexual en espacios de trabajo y servicios públicos.