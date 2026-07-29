Ebrard y Greer anticipan posibles nuevos aranceles para México

México debe librar otra batalla sobre los aranceles que proyecta imponer Estados Unidos en agosto próximo, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en referencia a la investigación en curso sobre “exceso de capacidad” que lleva a cabo la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR).

“Cada semana es una batalla. La negociación inmediata pasa por conocer primero el resultado de una investigación estadounidense bajo la Sección 301 sobre capacidad productiva excedente en México”, dijo el secretario de Economía, en el marco de un evento realizado en la Ciudad de México.

En paralelo, el representante comercial de EU, Jamieson Greer, confirmó que México aparece entre los 16 socios comerciales señalados por Estados Unidos en investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, enfocada en el llamado “exceso de capacidad industrial”.

“Vamos a terminar esa investigación, esperamos que pronto, y haremos una propuesta“, declaró Greer, quien no descartó que el proceso derive en nuevos aranceles para los países involucrados, entre ellos México.

En marzo de 2026, la USTR inició dos investigaciones en virtud de la Sección 301, con el objetivo de imponer nuevos aranceles para la mayoría de las importaciones estadounidenses.

Una de estas investigaciones aborda el presunto incumplimiento por parte de 60 socios comerciales de la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, mientras que la otra aborda el presunto exceso de capacidad estructural y producción en los sectores manufactureros de 16 socios comerciales.

Ebrard enfatizó que México buscará llegar a septiembre con todos los elementos sobre la mesa antes de continuar la negociación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. “México llega a esta etapa con mejores condiciones que otros socios comerciales de Estados Unidos, debido a que alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas entra a ese mercado sin pagar aranceles bajo las reglas del T-MEC”.

El 2 de junio de 2026, la USTR propuso aranceles de 10 o 12.5% para las importaciones de los 60 socios comerciales incluidos en la Investigación sobre Trabajo Forzoso, con excepciones para algunos tipos de bienes. La Investigación sobre Exceso de Capacidad continúa en curso.

Como parte de una política comercial global y por un tema de normativas internas, a partir del jueves pasado sustituyó los aranceles a 60 países, incluyendo a México, que había impuesto bajo la sección 122 por aranceles basados en la sección 301 sobre trabajo forzado.

Pero el nuevo arancel de 10% de Estados Unidos quedó exento para las importaciones desde México que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En virtud de lo anterior, alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10% que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10% que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, dijo Ebrard la semana pasada.

La investigación sobre el exceso de capacidad busca determinar si 16 socios comerciales “presentan un exceso estructural de capacidad y producción en diversos sectores manufactureros”.

Estos 16 socios comerciales son China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.

La USTR describe el “exceso estructural de capacidad” como “capacidad de producción industrial subutilizada que se mantiene mediante intervenciones o políticas gubernamentales”, y sostiene que dicho exceso provoca que otros países tengan “superávits comerciales de bienes grandes o persistentes” que desplazan la producción y la manufactura estadounidenses.

La USTR solicitó comentarios del público hasta el 15 de abril de 2026 y celebró una audiencia pública del 5 al 8 de mayo de 2026. Hasta ahora, la USTR aún no ha publicado un informe de sus conclusiones ni un aviso de las acciones propuestas en la Investigación sobre el exceso de capacidad.

En un análisis, anteriormente Ansley Consultores señaló que “en lo que refiere a la investigación sobre exceso de capacidad, no es claro cuáles industrias mexicanas del sector manufacturero se verían afectadas. No obstante, considerando acciones previas de EU hacia países con los que presenta déficit en determinados sectores, habría que prestar atención particularmente a áreas como automotriz, maquinaria y computadoras, equipo industrial y dispositivos médicos”.