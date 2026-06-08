Apple presenta su nueva versión de Siri con inteligencia artificial

Apple presentó el lunes una nueva versión de Siri basada en inteligencia artificial, capaz de analizar lo que aparece en la pantalla del dispositivo y buscar más información en Internet, poniendo en marcha una renovación muy esperada de su popular asistente de voz.

Denominado "Siri AI", el software también contará con su propia aplicación dedicada, anunció Apple en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual, celebrada en su sede de Cupertino, California.

Siri AI cuenta con lo que Apple denominó "amplios conocimientos sobre el mundo", lo que le permite ofrecer al usuario más detalles de Internet en respuesta a una consulta.

Los usuarios también podrán consultar conversaciones anteriores con Siri, y el asistente podrá encontrar datos como la dirección de un amigo enviada en un mensaje, incluso si esa información no se guardó formalmente, explicaron los ejecutivos de Apple.

"Una IA realmente útil debe centrarse en ti y tus necesidades", dijo Craig Federighi, director de software de Apple.

"Esto significa integrar la IA de forma profunda en los productos que usas a diario, basándola en tu contexto personal y en las aplicaciones en las que confías, y diseñándola teniendo en cuenta la privacidad en cada paso. Esta es nuestra visión para Apple Intelligence", remarcó.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, afirmó que la WWDC de este año se centrará en Apple Intelligence y Siri.

"La IA es una tecnología increíblemente potente con el potencial de moldear la sociedad de manera profunda y, con el cuidado adecuado, aportar beneficios significativos a personas de todo el mundo", afirmó.

"No obstante, algunos parecen avanzar a toda velocidad, aparentemente persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener claramente en cuenta a las personas", agregó Federighi.

El nuevo sistema operativo iOS 27 de Apple será compatible a partir de los modelos de iPhone 11, según indicó la empresa, que añadió que la próxima versión de su macOS se llamará "Golden Gate".