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Apple no logró adaptar su herramienta de IA a la normativa de la UE, dice la Comisión Europea

Bruselas afirma que Apple no fue capaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran las normas esenciales de privacidad y seguridad.

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Apple presentó en la WWDC 2026 una nueva versión de Siri basada en inteligencia artificial.FOTO: REUTERS

Reuters

Apple decidió no lanzar su nueva herramienta de inteligencia artificial para Siri en la Unión Europea después de haber solicitado sin éxito quedar exenta de las obligaciones de interoperabilidad aplicables a la herramienta, dijo el martes un portavoz de la Comisión Europea.

"La decisión de no lanzar Siri AI en la UE es de Apple y sólo de Apple", dijo a periodistas en Bruselas el portavoz Thomas Regnier.

"Apple simplemente no fue capaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran las normas esenciales de privacidad y seguridad de la UE", afirmó Regnier.

"En lugar de intentar encontrar una solución adecuada de cumplimiento, Apple simplemente presentó una solicitud a la Comisión Europea para quedar exenta de sus obligaciones de interoperabilidad. Eso no es una opción."

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