Clima desplazó a más de un millón de personas en 10 años

México registró 1 millón 37,909 desplazamientos internos provocados por desastres naturales entre 2013 y 2023, un fenómeno impulsado principalmente por huracanes, inundaciones, sequías y sismos, que además se entrelaza con la violencia criminal y la falta de políticas preventivas, de acuerdo con el “Diagnóstico nacional sobre el desplazamiento forzado interno por cambio climático y desastres en México”.

El documento del Consejo Nacional de Población advirtió que el desplazamiento por causas ambientales dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en una crisis estructural que afecta especialmente a comunidades indígenas, rurales y en situación de pobreza, mientras que las proyecciones indican que entre 1.4 y 2.1 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse internamente para 2050 únicamente por los efectos graduales del cambio climático.

Huracanes

El informe documentó que 2023 fue el año con mayor número de desplazamientos, con 285,864 personas, impulsadas principalmente por el impacto del huracán Otis en Guerrero.

Tan sólo ese ciclón provocó 272,201 desplazamientos, la cifra más alta registrada por un solo evento en el periodo analizado.

El segundo año que más eventos de este tipo registró fue el 2017, cuando los sismos de septiembre ocasionaron 218,694 desplazamientos.

Por otro lado, en términos generales, los fenómenos hidrometeorológicos —huracanes, ciclones, lluvias e inundaciones— representaron el 74.5% de todos los desplazamientos registrados, mientras que los fenómenos geológicos, como sismos y deslizamientos, concentraron 24.6%.

Costos

El diagnóstico señaló que los desastres generan pérdidas económicas de entre 3,600 y 5,000 millones de dólares anuales, equivalentes a cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre los eventos más costosos, en el periodo mencionado, fueron: el Huracán Otis (2023) con daños estimados en 88,910 millones de pesos, el desastre natural más costoso en la historia reciente del país; sismos de 2017, con pérdidas cercanas a 6,000 millones de dólares; por su parte, los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 dejaron daños superiores a 3,000 millones de dólares.

A nivel de los hogares, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 identificó que 5.8 millones de hogares, equivalentes al 15.1% del total nacional, reportaron afectaciones por fenómenos climáticos.

De ellos 2.3 millones sufrieron daños en sus viviendas; 1.6 millones perdieron cultivos o animales de trabajo; 705,000 hogares reportaron pérdida de empleo o interrupción de sus actividades económicas.

Sequía y huracanes

El estudio distinguió que en el norte del país predominan los desplazamientos asociados a la escasez de agua y sequías prolongadas.

Según se explicó, Sonora registró uno de los escenarios más críticos: 95.8% de su territorio presentó algún grado de sequía a finales de 2024, lo que afectó especialmente a comunidades indígenas como los yaquis, mayos, seris y pimas.

Sinaloa enfrentó desde 2022 la peor sequía de su historia y Nuevo León reportó 580,000 hogares afectados por la falta de agua, la cifra más alta del país.

En contraste, los estados del Pacífico y el Golfo enfrentan desplazamientos derivados de inundaciones, ciclones y pérdida de territorio costero.

Además de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el informe identifica a Veracruz y Tabasco entre las entidades más vulnerables por el incremento del nivel del mar y las inundaciones recurrentes.

Por otro lado, cuatro estados acumularon 58.7% de todos los desplazamientos registrados entre 2013 y 2023: Guerrero, que sumó 349,580 desplazamientos (33.7%); Oaxaca, con 105,494 (10.2%); Chiapas, con un total de 87,301 (8.4%) y Baja California Sur, con un registro de 66,609 (6.4%).

Mientras que los municipios con mayor número de desplazamientos acumulados son Acapulco de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Los Cabos y Acuña, todos con más de 25,000 eventos registrados.

Cambio climático

El informe retomó las proyecciones del Banco Mundial, las cuales estiman que para 2050 entre 1.4 y 2.1 millones de personas podrían desplazarse dentro de México por causas climáticas de evolución lenta, principalmente sequías, escasez de agua y pérdida de medios de subsistencia.

Se detalló que a nivel regional, América Latina podría registrar 17.1 millones de desplazados internos por cambio climático, mientras que en el mundo la cifra alcanzaría hasta 216 millones de personas si no se fortalecen las medidas de adaptación y mitigación.

También se indicó que la política pública mexicana continúa privilegiando la atención de emergencias sobre la prevención. Entre los principales rezagos identifica que sólo 26.2% de los municipios cuenta con un Atlas Municipal de Riesgos actualizado, herramienta considerada fundamental para evitar asentamientos en zonas de peligro.

Se advirtió que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020 dejó un vacío institucional y financiero para atender tanto la emergencia como la reconstrucción de las comunidades afectadas. Según el texto, la eliminación del fondo redujo la capacidad para financiar evacuaciones, refugios temporales, reconstrucción de viviendas y acciones preventivas, trasladando la respuesta del Estado hacia un modelo predominantemente reactivo.