La falta de Estado de derecho nos condena a no crecer

Terminó el que quizás haya sido el Mundial más espectacular de la historia del fútbol con la extraordinaria sorpresa de selecciones que se pensaba, serían de relleno y terminaron poniendo contra la pared a los grandes equipos destacan, Egipto, Cabo Verde, Suiza, Paraguay, todos los equipos de África, lo mismo la notable participación de los anfitriones Canadá, Estados Unidos y México quienes realmente sorprendieron por su compromiso con sus aficionados y, claro la espectacular actuación del público mexicano que se ganó el corazón de millones en el mundo al tiempo que todos presenciamos como España defendió la esencia del futbol. Una maravilla catártica universal que lamentablemente terminó por lo que tenemos que voltear a ver a la realidad económica a la que asistimos que nos muestra que nuestra economía ha extraviado las bases fundamentales para su crecimiento y con ello, la capacidad de equilibrar la existente brecha social entre los segmentos de la población. Tenemos un largo periodo sin alcanzar el 4% de crecimiento al que el país está obligado por la reposición poblacional. Estos son los promedios sexenales desde 1982 a la fecha: MMH (0.3%), CSG (4.1%), EZP (3.6%), VFQ (1.2%), FCH (1.0%), EPN (2.6%) y AMLO (0.4%) —datos del Inegi— en la actual administración rondamos en el orden del 0.7%. En todas estas administraciones hubo eventos adversos tanto domésticos como externos por lo que no podemos culpar a éstos del desempeño de cada gobierno.

La razón estriba en la falta de Estado de derecho tanto en el papel del derecho como la regla jurídica acorde con el propósito del desarrollo económico que se plantee, como en su irrestricta aplicación para todos sin distingo —role of law & rule of law—. Desde la revolución hasta nuestros días, los gobiernos han intentado 9 modelos de desarrollo económico sin haber permitido que uno sólo estableciera las raíces suficientes para generar los resultados que se esperaban. Desde MMH hasta EPN la lógica era la apertura comercial y el liberalismo de la actividad económica, el péndulo se mueve hacia una mayor regulación y participación del estado en la actividad económica. A lo anterior se suma la intencionalidad de EU por forzar un replanteamiento de la arquitectura comercial global en dónde, ni México como socio, va a salir bien librado. El único camino para que nuestro país salga avante de este nuevo intento de modificar las reglas del juego es la certeza jurídica. El hecho de que, con la nueva mayoría legislativa, se pueda modificar la constitución literalmente en un fin de semana y la implementación de los cambios en los miembros del poder judicial con procedimientos altamente cuestionados es, sin duda, la causa de fondo por la que nuestra economía no pueda alcanzar la meta obligada del 4%, sino el promedio. El quid puede no está en el modelo económico que propone nuestra presidenta Claudia Sheimbaum sino en la falta de Estado de derecho.