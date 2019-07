Durante los primeros seis meses del 2019, se registró una contención en las inversiones en tecnología de las empresas que estuvo vinculada sobre todo a la necesidad de entender hacia dónde va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque de acuerdo con Anderson Ramires, socio de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones en PwC México, esta tendencia se revertirá para el segundo semestre del año.

“Sin duda hay un freno en la inversión, sobre todo para saber a dónde va el gobierno y cuáles son las normas que va a imponer, pero creo que en el segundo semestre ya se tiene una visión más clara sobre cuál es el camino. Lo que pasa es que el mercado existe más allá del gobierno, entonces la competencia existe haya gobierno o no”, dijo Ramires en entrevista.

Este freno en la inversión mencionado por Ramires se observa también en la falta de crecimiento de las ventas del sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en México durante la primera mitad del 2019. Según datos de la encuesta de expectativas del negocio de la consultoría Select, el porcentaje de negocios de esta industria que manifestó que sus ventas no crecieron nada en el primer semestre del año pasó de 20% en enero a 27.48% en junio de este año.

Crecimiento de ventas de la industria TIC entre enero y junio del 2019. Foto: Select

Algo similar ocurrió con las expectativas de negocio que mantuvieron los empresarios durante los dos primeros trimestres del año. Mientras que en enero, la mitad (48.7%) estaba optimista con las perspectivas de su negocio y sólo 3.9% tenía un sentimiento pesimista; para junio, esta situación había cambiado de forma considerable, pues sólo un tercio de los encuestados (34.35%) se mantenía optimista y 13.74% había adoptado una posición de franco pesimismo.

Expectativa de los empresarios de la industria TIC para los dos primeros trimestres del 2019. Crédito: Select

Ramires agregó que, desde su perspectiva, se observa que las inversiones en tecnología se van a impulsar dentro de los presupuestos para la segunda mitad del año, pues los empresarios están ya más concentrados en realizar las inversiones necesarias para dar un mejor servicio a sus clientes y para hacer frente a su competencia.

Confusión, principal problema

Para el especialista de PwC, no obstante, el principal problema que observa en las empresas mexicanas en cuanto a la adopción en tecnología no es la falta de inversión, sino la falta de una estrategia bien definida, algo que se reflejó en los resultados para el mercado mexicano del reporte Digital IQ Reconfigurando la visión de las organizaciones de PwC.

“Hay una estrategia corporativa muy bien definida pero no vemos la parte digital en esa estrategia. Vemos iniciativas dispersas de acciones digitales más que una estrategia robusta con la que la organización sepa dónde está y hacia dónde va. Porque no sólo es importante tener una estrategia sino saber en dónde está la organización más el retorno de inversión de esa estrategia, es decir el por qué estoy yendo en esa dirección”, dijo Ramires.

Según el reporte Digital IQ de PwC, las empresas mexicanas están por encima de la media global en cuanto el número de organizaciones que destinan entre 5.1 y 15% de su presupuesto en inversiones digitales, que incluyen inversiones en tecnologías de la información y esfuerzos de transformación digital.

Comparación entre México y el mundo del porcentaje de ingresos destinado a inversiones digitales de acuerdo con el Digital IQ de PwC. Credito: Digital IQ PwC

De acuerdo con Ramires, el problema radica cuando se confrontan la realidad de las inversiones con los deseos de las organizaciones, ya que mientras que la mayoría de la inversión tecnológica se realiza en plataformas como la nube, la movilidad de las aplicaciones y dispositivos con Internet de las Cosas, los empresarios ven a la Realidad Virtual como la tecnología que será más disruptiva en los próximos tres años, dejando de lado cuestiones como los procesos de automatización robótica o la inteligencia artificial.

“Constantemente hablo con empresas que me dicen que quieren implementar procesos de automatización robótica (RPA), pero la pregunta que siempre les hago es por qué quieren implementar esa tecnología y casi siempre me responden: porque va a generar ahorros, pero no sé si saben dónde y como aplicarlos. Porque un robot puede ser una herramienta al mismo tiempo que un arma: puedes automatizar el envío de un correo o la aprobación de un control de gastos, pero el control de gastos es un control fundamental de la compañía que debe tener a una persona detrás”, dijo.

Quizá sea esta confusión la principal razón de que 37.5% de las organizaciones en México considere a la innovación digital como una amenaza para su negocio, ya que de acuerdo con Ramires, los directivos observan en la digitalización una disrupción de los negocios.

“Ellos se sienten amenazados por una disrupción digital que aún no conocen pero que saben que puede pasar con sus negocios y eso impacta en los ingresos, pero el principal miedo es que su competencia sea ese agente disruptor en sus mercados. Tengo clientes en telecomunicaciones, en minería, en alimentos, y todos tienen la percepción de que alguien va a disrumpir en su industria, no saben dónde, no saben cómo, pero saben que va a pasar”, comentó Ramires.

