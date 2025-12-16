México, lejos de fortalecer a la mujer

La mujer está fuera de la economía remunerada en México. No cabe duda de que la participación de las mujeres en un país es un motor para el crecimiento y la competitividad, sin embargo; la falta de calidad del empleo, la disponibilidad de servicios de cuidados, los niveles de violencia, la brecha educativa y la desigualdad de género en el trabajo no remunerado frenan el potencial de 29 millones de mujeres que actualmente están fuera de la economía remunerada.

El Centro de Investigación de Políticas Públicas del IMCO realizó un estudio sobre la independencia económica de la mujer, documento que arroja datos por demás relevantes donde deja en claro que México está lejos de tener políticas públicas que le den verdaderas oportunidades para su desarrollo. Por el contrario, se habla que hay 16.9 millones de mujeres que están fuera del mercado laboral en las 15 entidades con bajo desempeño; 10 millones de mujeres no cuentan con autonomía económica y apenas, una de cada 10 mujeres es dueña de su vivienda.

Ninguna entidad tiene condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional, y siguen siendo los estados del sur los de menores oportunidades encabezados por Oaxaca y Veracruz, mientras que los estados del norte encabezan las alternativas de desarrollo, aunque todavía por debajo de países Latinos.

Si hablamos del nivel educativo, tampoco es un ramo donde se pueda presumir. Más de la mitad de las mujeres en la Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa cuenta con al menos bachillerato, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la proporción está alrededor de 30%.

La informalidad, la inseguridad y violencia en contra de la mujer, así como la brecha salarial hacen del desarrollo de la mujer grandes barreras.

Se dice que en estos últimos sietes años se han hecho esfuerzos por darle mayores beneficios a las mujeres, no obstante, estas cifras y lo establecido en la OCDE dicen lo contrario.

De acuerdo con la OCDE, el promedio de participación de la mujer en la economía debe ser del 67%, México apenas alcanza el 46%.

No hay políticas públicas que conlleven a generar bases para que se den condiciones laborales y económicas para la mujer. Y no es cosa den encontrar el hilo negro; un sistema de cuidado, licencias de permisos para hombres y mujeres en temas de maternidad, cuidado para adultos mayores, esquemas de apoyo en el emprendimiento y ecosistemas que permitan establecer mejores condiciones crediticias son unas de las bases que se requieren.

Trabajar de la mano Gobierno con Iniciativa Privada para establecer bases solidad y de largo plazo.

Si de verdad hubiera voluntad política de apoyo a la mujer, desde su preparación profesional y educativa, se calcula que la mujer podría aportar a la economía 6.9 billones de pesos hacia 2035.

Los beneficios serían mayores en los estados con menor participación de mujeres. De acuerdo con el IMCO en Chiapas, por ejemplo, el PIB podría crecer hasta 21% si duplica su fuerza laboral de mujeres. En promedio, las entidades podrían incrementar su PIB en 4.9% al avanzar hacia una mayor igualdad laboral.

Pero ello no se gana con establecer que haya puestos laborales por cumplir una cuota, ello al igual que los programas sociales han afectado el verdadero origen de fortaleza económica de la mujer. La pregunta ahora es ¿se podrá hacer algo que no solo se quede en buenos deseos?

Qué pase usted un excelente fin de año y un mejor 2026. Nos volvemos a reencontrar el 6 de enero. Hasta entonces.