Rusia dice que alto el fuego de Navidad propuesto por Ucrania depende de un acuerdo de paz

El Kremlin dijo este martes que la tregua navideña que ha propuesto Ucrania dependerá de si se alcanza o no un acuerdo de paz.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que Kiev apoyaba la idea de un alto el fuego, en particular para los ataques a las infraestructuras energéticas, durante el periodo navideño.

Preguntado por la idea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "La cuestión ahora es si, como dice el presidente (Donald) Trump, llegaremos a un acuerdo o no".

Peskov dijo que era poco probable que Rusia participara en ese alto el fuego si Ucrania se centraba en "soluciones inviables a corto plazo" en lugar de en un acuerdo duradero.

"Queremos la paz. No queremos una tregua para dar a Ucrania un respiro y prepararse para una continuación de la guerra", dijo Peskov a los periodistas.

"Queremos detener esta guerra, lograr nuestros objetivos, asegurar nuestros intereses y garantizar la paz en Europa para el futuro. Eso es lo que queremos".

Peskov dijo que Moscú aún no había visto los detalles de las propuestas sobre garantías de seguridad al estilo de la OTAN para Ucrania que, según responsables estadounidenses y europeos, Washington se ha ofrecido a proporcionar.