Petróleo abre con caídas de 1.5% por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Los precios del petróleo caían la mañana de este martes, sumándose a las pérdidas de la sesión anterior, ya que las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parecían fortalecerse, aumentando las expectativas de un posible alivio de las sanciones.

A las 09:42 GMT, los futuros del Brent perdían 89 centavos, o un 1.5%, a 59.67 dólares el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 92 centavos, o un 1.6%, hasta los 55.9 dólares.

Ambos contratos están cerca de sus mínimos desde mayo.

"El Brent ha caído esta mañana por debajo de los 60 dólares por barril por primera vez en meses, mientras el mercado evalúa un posible acuerdo de paz que resulte en la disponibilidad de volúmenes rusos adicionales y sobreabastezca aún más el mercado", dijo Janiv Shah, analista de Rystad.

Estados Unidos se ofreció a dar garantías de seguridad al estilo de la OTAN para Kiev y los negociadores europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, lo que desató el optimismo de que el fin del conflicto esté más cerca.

Rusia, por su parte, dijo que no está dispuesta a hacer ninguna concesión territorial en las conversaciones sobre el fin de la guerra de Ucrania, según citó la agencia estatal de noticias TASS al viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov.

Los escasos datos económicos chinos publicados el lunes agravaron aún más la preocupación por la posibilidad de que la demanda mundial no sea lo suficientemente fuerte como para absorber el reciente crecimiento de la oferta, señaló en una nota Tony Sycamore, analista de mercados de IG.

El crecimiento de la producción de las fábricas chinas se desaceleró hasta un mínimo de 15 meses, según mostraron datos oficiales. Las ventas minoristas también crecieron a su ritmo más lento desde diciembre de 2022, durante la pandemia de COVID-19.

Los temores de un exceso de oferta se vieron marginalmente compensados por la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela por parte de Estados Unidos la semana pasada, pero los operadores y analistas dijeron que un exceso de almacenamiento flotante y un aumento de las compras chinas a Venezuela en previsión de sanciones también estaban limitando el impacto de la medida en el mercado.