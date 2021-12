La sección de tecnología de El Economista presentó una variedad de temas a los lectores. Entre los que más interés causaron fue la caída de Facebook, tanto en marzo, como en octubre.

1. Facebook desapareció de internet: esta es la razón por la que sus apps están fallando, según especialistas

El lunes 4 de octubre, alrededor de las 10:40 a.m. las redes sociales Facebook e Instagram, así como el servicio de mensajería WhatsApp dejaron de funcionar. La causa la explicó a El Economista, Hiram Alejandro, experto en ciberseguridad: “Los dispositivos de los usuarios no encuentran las rutas por las que llegar a las direcciones IP de los servidores en donde están almacenadas.” En otras palabras, no fue un ciberataque.

El director de Facebook, Andy Stone, usó Twitter para pedir paciencia a los usuarios por la falla en su servicio. Como consecuencia muchas personas empezaron a utilizar Telegram, en lugar de WhatsApp y provocaron su saturación. Los mensajes se enviaban con lentitud.

2. Usuarios reportan caída de Instagram y WhatsApp

El 19 de marzo, usuarios de varias partes del mundo reportaron la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. A través de Twitter se dio a conocer la noticia, después de que las personas no podían mandar ni recibir mensajes por WhatsApp e Instagram y Facebook no se desplegaban normalmente. Los países más afectados fueron: Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, Reino Unido, India, Canadá, Francia y Australia.

Se estima que en el caso de WhatsApp la caída afectó al 90% de los usuarios. Se calcula que este servicio de mensajería tiene 2,000 millones de usuarios activos por mes.

3. 2020, en 12 hackeos o incidentes de seguridad en México

Esta nota publicada en enero hace un recuento de los ciberataques e incidentes relevantes durante el 2020, en México. A lo largo del primer año de la pandemia provocada por el Covid-19, los ataques informáticos aumentaron; provocados por negligencia o errores en los sistemas. Tanto instituciones públicas, como privadas fueron las víctimas.

Entre los organismos dependientes del gobierno que se vieron involucrados en ciberataques o incidentes de seguridad están: Condusef, SAT, Banxico, Secretaría de la Función Pública e ISSSTE. Por su parte, las organizaciones de la iniciativa privada fueron: la fintech mexicana Yo Te Presto, la holding financiera Gentera, CI Banco, Banco Base, Clip, iVoy y Bitso.

4. La era de los hiperescaladores en México apenas comienza

Los hiperescaladores son las empresas que requieren una gran cantidad de almacenamiento, procesamiento y tráfico de datos. Con su llegada a México, se han instalado grandes centros de datos, impulsando toda una cadena de valor. Para esta industria, nuestro país es el segundo de mayor importancia en Latinoamérica.

México está conectado a través del Atlántico por un cable instalado en Quintana Roo de C&W Networks por el Pacífico, en Mazatlán y Tijuana, y además se interconecta con Estados Unidos en tres cruces terrestres: Tijuana-San Diego; Monterrey-Laredo y Monterrey McCallen.

5. El 2021 será para bitcoin lo que la fiebre de 1849 fue para el oro: industria

A mediados de enero, la feria de tecnologías de consumo CES 2021 pronosticó el boom que experimentaría el bitcoin, la criptomoneda más conocida. La fiebre del oro fue la migración de alrededor de 300,000 personas, en 1849, a partir del descubrimiento de vetas de oro en California, cuyo dominio recién había sido transferido de México a Estados Unidos.

Estados Unidos carece de puntos de acceso a criptomonedas por las dificultades en su regulación. Ante ello, muchas personas compraron bitcoins en el extranjero. Sin embargo, recientemente el estado de Wyoming aprobó 13 leyes en relación al blockchain y a los activos virtuales. En México, los cripto activos están regulados por la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech.

6. Ciudadanos de países pobres pasan más tiempo conectados a internet

A lo largo de 2020, los mexicanos estuvieron 9 horas por día conectados a internet. Los filipinos casi 11 horas. En los países de economías más desarrolladas el número de horas de conexión disminuye considerablemente. Por ejemplo, los japoneses fueron los que menos horas dedicaron a internet, su promedio fue 4 horas con 25 minutos. Arriba de México, con más horas están Argentina, Colombia y Filipinas.

7. Profeco planea norma oficial para comercio electrónico de carácter obligatorio

La Procuraduría Federal del Consumidor diseñó una Norma Oficial Mexicana (NOM) con el fin de regular el comercio electrónico. El objetivo es proteger al consumidor. Las empresas que cumplan con la regulación, deberán contar con un código de ética y podrán mostrar una insignia en sus sitios de e-commerce. El distintivo digital tiene un costo de 3,000 pesos más IVA, con vigencia de un año.

8. Propuesta de Morena sobre registro de datos biométricos levanta alertas por temores sobre privacidad

Legisladores del partido Morena pretendieron reunir datos de millones de personas que poseen un teléfono móvil en un solo padrón. Su justificación fue combatir el secuestro y la extorsión a través de poseer un registro biométrico (huellas dactilares y biometría ocular).

La reforma fue aprobada en la Cámara Baja y se mandó al Senado para su discusión. Los operadores de telefonía celular serían los encargados de recopilar los datos de sus clientes y compartirlos con el gobierno.

9. El CES 2021 se adapta en la pandemia al mundo digital

La pandemia del Covid-19 obligó a la feria de tecnología más grande del planeta a dejar su recinto en Las Vegas para convertirse en un evento virtual. Por primera vez en sus 54 años de existencia, las conferencias se realizarán de manera remota.

El evento, cuya sede era el Centro de Convenciones de Las Vegas, reunía a 180,000 asistentes, miembros de la industria, prensa internacional y aficionados de la tecnología. Se espera que para 2022 el CES vuelva a ser presencial.

10. Proyecto de Monreal para regular redes sociales en México violaría el T-MEC: ALAI

La modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones provocaría barreras comerciales sin justificación, mismas que violarían el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) afirmó la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) en un comunicado.

Un grupo latinoamericano de la industria de internet, que incluye a Facebook y Twitter, aseguró que un borrador de proyecto de ley presentado en por el senador de Morena, Ricardo Monreal supondría una violación del tratado comercial de América del Norte.