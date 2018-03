Politico.mx vivirá una prueba de fuego con la elección presidencial del 1 de julio. Se ha preparado durante los recientes tres años y tiene todo para dar la batalla: un sitio robusto y bien posicionado. Este medio nativo digital produce contenido especializado en la política mexicana con el objetivo de tener la potencia suficiente para informar a la sociedad, acercarla a temas políticos y que conozcan cómo funcionan, pero a la vez ser un medio con influencia en la esfera política.

“Hay una falta de información en los medios en general. La oportunidad para nosotros [de hablarle a los políticos] fue colocarnos como un medio influyente ahí. Tienes que existir en esa clase porque si no no tienes influencia y no tienes relevancia periodística”, dijo Juan Pablo de Leo, fundador y director de Político.mx, que además de incursionar en digital acaba de lanzar una edición de papel con periodicidad semanal.

La problemática que enfrentan los medios de comunicación, con una abundancia de contenidos en el entorno digital nunca antes vista, ha generado el nacimiento de propuestas enfocadas en nichos especializados, que tratan de ganar un espacio en el corazón de los lectores con calidad, formatos diferentes a los tradicionales e innovación.

El sitio web fundado en el 2015 nació como un medio pensado en la clase política y para la clase política, por la complejidad en la comunicación entre los actores. Posteriormente de Leo sumó ideas de contenido para dirigirse al público en general. “Primero tuvimos que decidir si éramos un medio de políticos para políticos, pero a la vez el reto estaba en hacer que el público se interesara por la política mexicana. La comunicación [política], siendo a puerta cerrada, nos excluye como ciudadanos; ves lo qué pasó, pero no sabes cómo y si te afecta”, dijo de Leo.

Los contenidos de Político.mx lo han llevado a tener una comunidad de casi 350,000 seguidores en Facebook y casi 66,000 en Twitter. En enero, registró 98,000 visitantes únicos desde smartphones, con datos de la analista de datos, comScore. Según su director general y fundador, fueron 3 acciones las que llevaron al sitio a ser innovador y llamativo: el uso de videominutos, los infográficos y utilizar notas cortas con un “lenguaje digital, aterrizado e informal”.

“Nos hacemos notar con información atractiva, no necesariamente verificada, porque utilizamos mucho los trascendidos [rumores y versiones no confirmadas] y mucho chisme político, pero encontramos un balance entre un tono que no alienara al público en general, pero sin llegar a un tono cómico aleje a los políticos”, dijo de Juan Pablo.

La redacción de Político.mx se integra por 18 personas y cuenta con un modelo económico combinado entre el financiamiento del fundador y la venta de espacios publicitarios, aunque buscan ser llamativos para algún grupo de medios que invierta en ellos, según de Leo. “El reto es ser financieramente independientes cuando la información es gratis y medios como Facebook no te reditúan. Antes de querer ser el medio político más grande e importante del país, quiero que un día llegue un grupo de medios y me diga que le interesa mi proyecto, ellos pueden darte la potencia económica para poder hacer otro tipo de cosas”, dijo.

Las elecciones presidenciales en México provocan que se prendan focos sobre los medios especializados fuera de lo tradicional, que a percepción de muchos usuarios digitales ya no son confiables. Según el director de Político.mx, “el papel de los medios nativos digitales es dar claridad, poner la lupa permanente a las problemáticas electorales y ser lo suficientemente claros para que la ciudadanía tenga las herramientas y la información suficiente para ejercer un voto responsable”.

Para generar un mayor alcance del medio en las elecciones, de Leo decidió hacer un movimiento contrario a lo que están haciendo los grandes jugadores mediáticos, sumar a su oferta de contenido un semanario que se publica los miércoles, en papel, gratuito y dirigido a los actores políticos del país. Este semanario comenzó a circular el miércoles 14 de febrero de 2018.

Los medios nativos digitales se preparan para un momento electoral distinto al que se ha vivido en otras elecciones. Esta vez, los medios sociales y digitales tendrán peso en la opinión del público y aportarán información antes de dirigirse a las casillas el 1 de julio.

