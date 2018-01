En 2017 hubo grandes inversiones en los medios nativos digitales debido al volumen de lectores que éstos atraen y la capacidad de innovación que ha conquistado al público, cansado de los formatos de los medios tradicionales. Cultura Colectiva, SDP Noticias, El Deforma y Mediotiempo fueron los integrantes del Ranking de Medios Nativos Digitales, realizado por El Economista y comScore, que se sumaron a la ola de inversiones, fusiones y adquisiciones.

El entorno digital fue protagonista en la difusión de noticias en el 2017. Desde la confirmación de la “mano negra” de Rusia para la propagación de noticias falsas durante las campañas presidenciales de Estados Unidos hasta la solicitud de ayuda en los terremotos del 17 y el 19 de septiembre, evidenciaron el impacto que tienen los medios digitales y sociales en las audiencias.

A continuación presento una relación de los movimientos corporativos más relevantes en la industria de medios digitales en 2017.

1. Cultura Colectiva – Dalus México II

El potencial de negocio en una audiencia determinada, como son los millennials, hizo que el 11 de julio del 2017 Dalus Capital anunciara una inversión de 72.4 millones de pesos en uno de los medios con mayor volumen de tráfico en México, Cultura Colectiva. El medio fundado por Jorge del Villar, Adolfo Cano y Luis Enríquez ofrece contenido de estilo de vida, cultura y arte que lo ha convertido en uno de los favoritos de los millennials, una de las audiencias más deseadas por las marcas. En diciembre registró 3.4 millones de visitantes únicos desde smartphones con una visita promedio de 5.9 minutos por lector, según datos de comScore.

2. SDP Noticias – Televisa

Una de las inversiones más sorprendentes fue la compra de 50% de SDP Noticias por Grupo Televisa con el objetivo de ampliar la presencia de la televisora a través de aplicaciones, videojuegos y contenidos digitales. Una decisión muy acertada, ya que el Periódico Digital Sendero registra la mitad de las visitas desde smartphones que todo el Grupo Televisa. SDP Noticias registró 5.8 millones de visitantes únicos desde smartphones en diciembre con una visita promedio de 4.7 minutos, según comScore.

La compra, anunciada el 16 de marzo del 2017, se suma a la lista de acciones realizadas por la televisora número 1 en América Latina por renovarse, como la salida de Emilio Azcárraga de la dirección ejecutiva.

3. El Deforma – SDP Noticias

Después de la compra de la mitad de SDP Noticias por Televisa, el 26 de septiembre del 2017 los reflectores apuntaron en la misma dirección, pero esta vez porque el Grupo Now New Media del que forma parte El Deforma se mudaría a la casa editorial de SDP. Federico Manuel Arreola, director general de SDP Noticias, dijo en entrevista para El Economista que con la compra de Now New Media buscaría convertirse en “el bloque de internet más grande del país”. El Deforma registró en promedio 4.2 millones de visitantes únicos desde smartphones, en diciembre, y una visita promedio de 1.6 minutos, según comScore.

4. Mediotiempo – Milenio

En el último tramo del año, otra operación llamó la atención: la adquisición que hizo Milenio de Mediotiempo a Southern Cross Group, el fondo de inversión que controló a Grupo Expansión entre 2014 y 2017. La venta de Mediotiempo se produjo después de la desincorporación de la revista Chilango a Gustavo Guzmán, en 2016, y de Expansión a Grupo Cinco M 2 de Edgar Farah, en 2017. Mediotiempo es uno de los líderes de tráfico en la vertical de deportes. En diciembre, registró 3.2 millones de visitantes únicos desde smartphones y una visita promedio de 11.9 minutos, según datos de comScore.

Además de compras, hubo alianzas

Algunos medios tradicionales no centraron sus recursos en una inversión o adquisición en plataformas digitales, pero sí quisieron enlazar esfuerzos y formar alianzas.

1. Juan Futbol + Univisión

El medio deportivo liderado por Mauricio Cabrera, Juan Futbol, se unió con Univisión Deportes para crear el primer canal en Facebook dedicado al futbol soccer, buscando captar al público tanto mexicano como estadounidense. En esta alianza, anunciada el 9 de junio del 2017, quedó clara la intención de Juan Futbol por expandir su alcance a Estados Unidos y el interés de Univisión por ofrecer diversos formatos que cautiven a una audiencia más joven, diferente a la típica seguidora de las telenovelas.

2. Claro + Marca

El 9 de enero del 2017, el diario deportivo más importante de España, Marca, fusionó sus contenidos con un nativo digital mexicano, Claro Sports, integrando sus contenidos en un solo lugar al que nombraron, Marca Claro. El director de Claro Sports, José Aboumrad, dijo en entrevista para El Economista que la apuesta de esta alianza estuvo en el video en vivo y bajo demanda de Claro Sports más los contenidos exclusivos y premisas de las noticias deportivas generadas por Marca, creando un negocio trasnacional.

3. Animal Político y Newsweek en español

El 19 de diciembre del 2017, Animal Político aunció a sus lectores que Editorial Animal, su casa, y la edición en español de la revista de noticias con presencia en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, África y Asia, Newsweek, formaron una alianza editorial y comercial con el objetivo de crecimiento de todas las marcas de ambas casas editoriales: Newsweek en Español, Newsweek Digital, Animal Político y Animal Gourmet.

Esta alianza se consolida bajo el nombre de Grupo Editorial Criterio con cambios en el equipo. Daniel Eilemberg deja la presidencia de Editorial Animal para estar al frente de un nuevo consejo editorial. Alejandra Fernández se queda como líder del equipo comercial y Daniel Moreno encabezará el equipo de reporteros y editores como director editorial del grupo.

4. Fusion Media Group – Televisa

Fusion Media Group, casa editorial de Gizmodo, Jezebel, Deadspin, Clock Hole, Jalopnik, Splinter, The Onion y The Root, anunció su expansión al mercado latinoamericano de la mano de Televisa a través de un canal operado por la televisora mexicana llamado Fusion MX que busca capturar a la audiencia de jóvenes mexicanos. El acuerdo distribuirá a Fusion MX a través de proveedores nacionales que permitirán un alcance de 14 millones de hogares en México

Grupo Televisa adquirió los derechos para editar los contenidos de los sitios de Gizmodo Media enfocados en una categoría específica como Deadspin (deportes), Gizmodo (tecnología), Jalopmik (autos), Jezebel (interés femenino), Kotaku (videojuegos), Earther y Project Earth (medio ambiente) y TrackRecord (música). La oferta de contenidos para diversos segmentos se suma a la estrategia de Televisa por conquistar el espacio digital con información que promete atraer a grupos específicos, ampliando la oferta comercial de la televisora.

El Ranking de Medios Nativos Digitales analiza el volumen de usuarios de medios nativos digitales en México que producen y distribuyen contenido, sin importar categoría (noticias, entretenimiento, deportes, humor). Sólo se toman en cuenta sitios cuyos principales canales de distribución y de negocio nacieron en formatos digitales, aunque después desarrollaran emprendimientos de medios tradicionales, como impresos, radio o televisión. Se analiza el volumen de usuarios únicos en tres plataformas: smartphones, tabletas y desktops.

