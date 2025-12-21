Gasolinas cierran 2025 sin ningún estímulo fiscal

Las gasolinas Magna y premium así como el diésel, cerrarán 2025 sin ningún estímulo fiscal; desde principios de abril, el gobierno federal dejó a los combustibles sin ningún apoyo fiscal.

De esta manera, los automovilistas deberán pagar las cuotas completas de Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) en este periodo vacacional decembrino, que son de:

Gasolina Magna: $6.45 por litro.

Gasolina Premium: $5.54 por litro.

Diésel: $7.09 por litro.

Gracias a que el gobierno ha dejado sin estímulos a las gasolinas y el diésel y a que ha cobrado las cuotas completas de impuesto, la recaudación de IEPS a combustibles ha crecido a doble dígito durante el 2025.

De enero a noviembre de 2026, la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel ascendió a 192,288 millones de pesos, un crecimiento de 10% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado.

¿A cuánto se venden las gasolinas y el diésel?

Aun cuando el gobierno federal ha dejado sin apoyos a los combustibles, el precio de la gasolina regular o Magna ha bajado en 2025 gracias al pacto voluntario con el sector gasolinero para topar el precio en 23.99 pesos.

Este domingo 21 de diciembre, la gasolina regular o Magna se vende a un precio promedio a nivel nacional de 23.38 pesos por litro, es decir, 2.46% o 59 centavos más barata en comparación con el precio en que cerró 2024.

Por su parte, la gasolina premium o roja se vende a 25.88 pesos por litro, un aumento de 1.97% o 50 centavos en 2025; en tanto que el diésel tiene un precio promedio de 26.42 pesos, un incremento de 2.84% o 73 centavos en el año.

Además del pacto voluntario, firmado entre el gobierno federal y el sector gasolinero el 28 de febrero, otro factor que ha apoyado a que los precios de las gasolinas y el diésel no hayan subido considerablemente en 2025 es la caída de los precios internacionales del petróleo.

En 2025, el precio del petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cae más de 20 por ciento.