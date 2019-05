Conectividad, simplificación de trámites y no dejar en manos de empresas privadas la información del gobierno son los objetivos de la Agenda Digital Nacional, de acuerdo con Alejandro Villalba Quijano, quien acudió como representante de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional al quinto y último día de actividades de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet 2019.

En el contexto de la celebración del Día Mundial del Internet, Villalba criticó el trabajo de la anterior administración acerca de la falta de interoperabilidad de los sistemas de información dentro del gobierno federal y de la calidad en la digitalización de los servicios. Dijo que llevar conectividad a quienes han sido marginados del servicio de internet genera la demanda de otros servicios, como la inclusión financiera y la simplificación de trámites.

Aunque no especificó un plazo para la generación de un documento que contenga la Agenda Digital del gobierno federal, el funcionario aseguró que se está trabajando en varias áreas y reglamentos internos para estar atentos a lo que sucede en “todos los lugares de la administración pública”.

El funcionario habló en primer lugar de la licitación de 50,000 kilómetros de fibra oscura de la CFE, cuya contraprestación se busca que sea brindar conexión a internet en 300,000 espacios públicos de la República Mexicana, entre hospitales y clínicas, escuelas y plazas públicas.

Villalba habló después de la necesidad de revisar la operación digital de todos los trámites y servicios, con el fin de limitar el requisito presencial de los ciudadanos y evitar la intermediación en el sector público, porque esta genera corrupción y mayor tiempo.

“Buscaremos no solicitarle al ciudadano nada de lo que ya tiene el gobierno”, dijo. Aseguró también que la interoperabilidad dentro del gobierno es otro de los objetivos. “¿Cómo es que no se tiene un solo sistema de nómina? Actualmente cada oficina paga licencias y desarrollos nuevos de nómina y el control de gestión no es interoperable”, dijo.

Bajo ley de austeridad

No obstante, el funcionario dijo que todo esto tiene que hacerse en el marco de la ley de austeridad, que se puso como meta el gobierno federal y que hace que este cuente con recursos limitados. Aunque añadió que esto no sólo se trata de gastar poco sino de ser eficientes, lo que se traduce, dijo, en no dejar en manos de empresas privadas la información del gobierno y con que este desarrolle sus propios sistemas.

“Eficiencia es lograr más con menos. Lograr más con menos tiene que ver con no dejar en manos de empresas la información que el mismo gobierno tiene que manejar y desarrollar sus propias soluciones”, dijo.

“Se impulsa todo aquí desde el software libre, de la soluciones abiertas. Así podemos ir accediendo al código para modificarlo en los próximos años”, dijo.

Añadió que en el proyecto de ley de austeridad que se encuentra en el Poder Legislativo se consigna el hecho de que el gobierno no deberá solicitar servicios o hacerse de equipo o de infraestructura que el propio gobierno pueda resolver.

“Sube el gasto en tecnología administración pública y cada vez está menos en manos de los técnicos mexicanos”, dijo.

“Hay que buscar que haya una soberanía nacional en cuanto al desarrollo de los sistemas de cómputo, el manejo de las telecomunicaciones, el manejo de los centros de datos, el poseerlos de ser posible”, dijo.

