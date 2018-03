A Rackspace, firma especializada en la administración del cómputo en la nube, los intentos del presidente estadounidense Donald Trump por establecer barreras físicas y comerciales entre México y Estados Unidos no ahuyentan las apuestas que esta compañía quiere hacer en el país y la región latinoamericana. Al contrario, su director ejecutivo Taylor Rhodes asegura que estos obstáculos son dañinos para los negocios de ambos países.

La creciente digitalización de las empresas tanto de México como del resto de América Latina hacen que la compañía vea una importante oportunidad que busca aprovechar a partir de la apertura de sus oficinas regionales en la capital del país.

En entrevista con El Economista, Rhodes explica que México es la puerta de entrada para el resto de la región, y la expectativa apunta al crecimiento. En el arranque, la fuerza de trabajo mexicana es cercana a las 30 personas pero proyectan que pueda crecer a casi 100 en los próximos años.

Desde las oficinas de México, la firma atiende a 2,600 clientes de América Latina, de los cuales 1,170 son mexicanos. El directivo proyecta que entre 10 y 20 empresas se sumen a su cartera de clientes cada mes.

En la apuesta que tienen para México y Latinoamérica, ¿cuál es la estrategia que tienen para estos mercados?

Históricamente los mercados objetivo de Rackspace están cuando hay un gran punto de inflexión en la adopción masiva de tecnología. Cuando un país está por detrás de los usuarios tempranos como Estados Unidos, en Latinoamérica esta usualmente se 3 a 5 años detrás, entonces esperamos a que llegue el momento en que el,mercado masivo comience la adopción y es cuando encontramos los mejores clientes, como Aeroméxico o Cinépolis, que necesitan digitalizar sus negocios y evolucionar a un nuevo modelo tecnológico pero necesitan ayuda. Vemos que México ya empezó realmente a moverse hacia la nube; aún está en etapa temprana pero es momento de construir nuestra marca aquí.

Ya habíamos estado durante 10 años pero es momento de tomar la decisión de redoblar nuestra presencia en México y tener más capacidades para participar en el mercado.

¿Por qué el sector de gobierno no es un mercado que les interese ahora?

Puede que en el futuro. Cuando entras a un nuevo país y construyes la marca, el gobierno es el más difícil de llegar. Quieren saber si has estado aquí durante mucho tiempo; ellos tendrán grandes deseos de tener todos los recursos en México. Al entrar comercialmente antes del sector público, puedes construir tu marca, ganar consumidores e invertir más en capacidades a lo largo del tiempo basado en los ingresos que obtengamos, y potencialmente en algún momento, como lo hemos hecho en el Reino Unido, en Europa o en otros lugares, valuaremos entrar al sector gobierno.

¿La corrupción es una limitante para entrar en este sector?

Ciertamente en cada país al que entramos, tenemos que entender su sistema político, la corrupción y la burocracia. hay algunos mercados que escogemos no entrar porque las fricciones y los costos de esos factores son muy altos. Si alguna vez evaluamos el sector público de México, podremos entender estas cosas más a fondo.

¿Cuánto representa México para su negocio?

No dividimos la cifra de nuestros ingresos por diferentes geografías pero si vemos a Rackspace globalmente, tenemos alrededor de 2,100 millones de dólares de ingresos. Latinoamérica tiene un porcentaje de un solo dígito actualmente pero está creciendo más rápido que otros mercados maduros así que en un tiempo, la proporción va a cambiar y Latinoamérica podrá ser un porcentaje más grande de nuestros ingresos.

Con el nivel de competencia, ¿no creen que quizás hayan llegado un poco tarde?

Voy a usar una analogía de beisbol: estamos en la primera mitad del primera entrada de la adopción de la nube. Es un juego muy largo y la razón por la que estamos aquí es porque creemos que somos mejores en ayudando a los consumidores a moverse hacia la nube. Existen 500,000 millones de dólares de ingresos por centros de datos corporativos. Eso se va a mover a los modelos de la nube y muy poco de eso se ha movido hasta ahora.

¿En sus planes está el construir centros de datos y competir directamente con empresas como AWS, Google o Microsoft en ese segmento?

Lo que de hecho queremos es integrar su tecnología como parte de nuestro servicio. Estamos muy felices que AWS use su capital para construir centros de datos, construir poder de cómputo y redes, pero nosotros no tenemos que poner se capital en la tierra. Podemos habilitarla mejor y más rápido para los clientes que quieren tenerlo en su portafolio.

¿Qué piensas sobre el "apagón" de AWS que dejó muchos servicios de internet sin funcionar?

Cuando tienes el tamaño que ellos tienen, cuando tengan un problema, afectarán globalmente. Del lado de los consumidores, muchos aún no son muy sofisticados en el desarrollo de sus aplicaciones en la nube de Amazon. Si tienes la ayuda de un especialista, podrías construirlas de tal modo que cuando tengan un problema, tengan más resistencia. Y también hay que usar más de una nube para tener diversificación y estos servicios clave les damos a nuestros consumidores al momento de elegir una nube.

¿Estamos viendo unos nuevos "demasiado grandes para fallar"?

No creo que sea "fallar" sino habría que preguntarnos si se convirtieron en monopolios, algo en lo que el gobierno de Estados Unidos tenga que intervenir. No creo que este sea el caso porque Microsoft no se siente mal por ellos: tienen una base incumbente, han estado construyendo Azure para obtener participación de mercado; Google también está en el mercado y tienen mucho dinero para gastar en tecnología y lo veremos tomar gran parte del mercado. Más allá de eso, vamos a ver que el mundo va a necesitar más que nubes hiper escaladas. Eso nos da la oportunidad de ofrecer variedad y complementarlos.

Estamos viendo ahora una relación complicada entre los gobiernos de Estados Unidos y México. ¿Cuál es el panorama que ves en esta situación?

Creo que hay mucho ruido acerca de algo que no debería distraernos. Creo que necesitamos hablar sobre cómo mantener a la gente inteligente. Cuando el veto migratorio fue anunciando, Rackspace se unió a las compañías de Silicon Valley, dijimos que no nos parece que sea una política correcta. Lo que debería pasar es trabajar juntos y construir dos economías fuertes, lo mejor que podríamos hacer juntos es construir una vibrantes con México y con una política migratoria razonable.

Nos podemos beneficiar juntos y cualquier propuesta de construir un muro y crear barreras artificiales es destructivo para los negocios.

¿Tienen alguna preocupación por la renegociación del TLCAN?

Estamos un poco preocupados pero creo que todos debemos esperar y ver. El TLCAN es un acuerdo complejo. La agenda del presidente Trump claramente incluye la renegociación del TLCAN pero no hay claridad sobre qué significa eso. Claro que hay preocupación por la falta de claridad e incertidumbre con toda esta retórica que se está creando, creo que es malo para los negocios.

Hace unos días revelaron un recorte del 6% del personal de Rackspace pero ahora anuncian la apertura de oficinas y una posible expansión de su fuerza laboral en México. ¿No temen que esto sea visto por su gobierno como ir en contra de "Hacer a América nuevamente grande"?

No. Lo que pasa es que nuestro negocio también vive la disrupción tecnológica. La razón por la que recortamos ese 6% es porque tenemos negocios que no son ya tan importantes con el cambio tecnológico entonces no necesitamos tanto personal pero estamos invirtiendo en nuevos lugares como México y nuevas tecnologías. Entonces verás un cambio en la designación de los recursos en nuevas áreas de negocios y productos como ciberseguridad, y nuevas oficinas como la de México, en Latinoamérica, así como Alemania y Europa este año. Estamos relocalizando las inversiones y no vemos desafíos provenientes del gobierno.

