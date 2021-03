“Una de las razones más importantes por las que internet consume cada vez más energía es que las páginas o los contenidos en general son cada vez más pesados y si algo pesa más, necesitas más energía para transportarlo”, dijo Kris De Decker, periodista de ciencia y tecnología y creador del medio digital Low Tech Magazine, una revista que funciona con energía solar.

De Decker comenzó su carrera como periodista de ciencia y tecnología en revistas y periódicos de Bélgica. Después de 10 años de escribir sobre tecnologías y dispositivos de avanzada que prometían solucionar los grandes problemas de la sociedad, se percató de que, en muchas ocasiones, este tipo de soluciones técnicas eran temporales e inevitablemente, generaban otros problemas.

“He empezado mi propia revista para hablar de esto. Porque muchas veces los políticos, las empresas y las personas en general están buscando soluciones en la tecnología, pero hay otras maneras de solucionar las cosas. Se puede innovar de diferentes formas; no siempre se tiene que recurrir a la tecnología para resolver los problemas que causa la tecnología”, dijo.

Low-Tech Magazine no comenzó como un sitio alimentado por energía solar, pero los reclamos de lectores que veían una contradicción entre los temas tocados por la revista, en contra de la alta tecnología, y que el propio sitio dependiera de internet llegaron a su editor.

“Yo intento hacer lo que digo; porque, por ejemplo, si escribes del daño que ocasionan los aviones al medio ambiente y luego te montas en un avión, no hay mucha congruencia”.

En 2018, De Decker recibió una propuesta de dos estudiantes estadounidenses para rediseñar el sitio web, una sugerencia que aprovechó para pensar acerca de cómo podría diseñar un sitio web de baja tecnología, un sitio web sustentable.

Low Tech Magazine funciona a base de energía solar desde hace dos años. Consta de celdas solares conectadas a una batería que alimenta un servidor en donde se almacena el sitio web. Dado que está basado en energía solar, si el sol no sale en dos días, el sitio web queda fuera de línea, lo que De Decker considera una ventaja.

“Cada vez estamos conectados más tiempo y quizá no es mala idea que no estemos todo el tiempo en línea, es decir que hay vida fuera del internet”, dijo.

De acuerdo con el reporte “Austeridad TIC: hacia la sobriedad digital” publicado por el think tank francés The Shift Project en 2019, la fabricación de dispositivos electrónicos, su multiplicación y el uso intensivo que se les da han provocado que el consumo de energía de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) crezca a una tasa anual de 9% desde el 2010.

“Esta tendencia es muy intensa: el consumo de energía promedio de los sitios web se ha multiplicado por tres en 10 años y por eso el sitio que hemos hecho es muy ligero, pues vuelve al peso promedio de una página de los años 90”, dijo De Decker.

Para el periodista, la intensidad en el uso de internet y sobre todo de sitios como Facebook se debe a que la mayoría de las personas siempre han creído que internet es algo virtual, es decir que pasa como algo que no existe, aunque sea evidente que existe “una infraestructura sin la cual nadie puede conectarse a nada”.

Además de mostrar los componentes que hay detrás de un sitio web: un servidor, una fuente de energía y cables eléctricos, Low Tech Magazine busca hacer reflexionar acerca de las estrategias para mejorar la tecnología.

Su ejemplo son las redes 5G, una tecnología de redes que ya está siendo ampliamente habilitada en varios países y que incrementa la velocidad de conexión a internet hasta 100 veces en comparación a su predecesora el 4G; además de que reduce al mínimo la latencia de estas conexiones.

No obstante, para De Decker, algo similar ocurre cuando se combina la tecnología 4G con un contenido más ligero, como el que produce Low Tech Magazine.

“Al principio yo tenía muchas dudas, pero ha habido mucha retroalimentación y hemos aprendido que hay personas que están haciendo lo mismo con la transmisión de video (streaming). Con poco esfuerzo puedes hacer un video 90% más ligero”.

La barrera a la hora de conseguir que se diseñen productos digitales más ligeros radica, según el periodista, en que quien diseña los sitios web, por ejemplo, no tienen en consideración el peso o el tamaño de sus páginas, “básicamente porque los desarrolladores tienen supercomputadoras y conexiones a internet muy veloces; además de que no creen que use energía porque es virtual”.

Low Tech Magazine es un experimento, una demostración de que es posible innovar sin recurrir a los más adelantados avances tecnológicos. Por supuesto, nadie espera que la banca o el gobierno digitales funcionen con energía solar, pero al menos sí podemos reflexionar sobre que las nuevas tecnologías no son desarrolladas siempre para mejorar la vida, ya que “puede ser que simplemente una empresa quiera ganar más dinero”, dijo De Decker.

Para acceder a Low Tech Magazine haz clic aquí: https://solar.lowtechmagazine.com/es/

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx