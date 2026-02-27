Seguirán recortes en tasa si no hay efectos de segundo orden por el IEPS

El Banco de México (Banxico) valorará seguir con el ciclo de recortes en la tasa, en la medida que no se presenten efectos de segundo orden en los precios, explicó la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, al presentar el Informe Trimestral del periodo septiembre a diciembre.

Estos efectos de segundo orden responderían a la modificación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) “a ciertos productos” y los aranceles a productos de importación de países con quienes México no tiene tratado.

La banquera central comentó que los cambios en el IEPS que entraron en vigor al iniciar el año, “se han mantenido acotados y sujetos a los productos afectados”.

No obstante, en el informe explicaron con detalle que su entrada en operación contribuyó a elevar la inflación de las mercancías.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que la inflación registró su tercera aceleración quincenal consecutiva en la primera mitad de febrero, con lo que se ubicó a tasa anual en 3.92 por ciento.

Confió en que la trayectoria de los precios seguirá el patrón observado en episodios previos de incrementos al IEPS: un impacto acotado y transitorio, limitado a algunos bienes, sin efectos de segunda ronda sobre la inflación.

En ese sentido, se comprometió a seguir vigilando el comportamiento de expectativas, ya que, dijo, “son información relevante para que los agentes económicos tomen decisiones de precios y salarios”.

La postura restrictiva seguirá operando dos años más

La banquera central explicó que la postura restrictiva se consolidó entre septiembre del 2022 y octubre del 2025.

La tasa llegó al nivel de 11.25% en marzo del 2024 – y se mantuvo ahí durante 11 meses– posteriormente descendió a 7.25%, en noviembre del 2025.

Esta postura, junto con la disipación de choques externos, contribuyó al proceso desinflacionario.

Enfatizó que esa restricción “sigue operando sobre el panorama inflacionario”, dos años después de que la tasa alcanzó su máximo de 11.25 por ciento

“Mantuvimos esta postura incluso cuando el entorno inflacionario fue menos adverso que el enfrentado entre 2021 y 2024, cuando la inflación alcanzó niveles no vistos en dos décadas”.

Recordó que la Junta de Gobierno inició el ciclo de relajamiento monetario en marzo del 2024, al reducir la tasa de 11.25 a 11%, ante el avance significativo de la desinflación. Con ello, subrayó, “por poco más de tres años la tasa se mantuvo en un terreno claramente restrictivo”.

Explicó que el objetivo del actual ciclo de recortes “es contar con una tasa congruente con la convergencia de la inflación a la meta de 3 por ciento”.

“Así, dados los rezagos con los que opera la política monetaria, los efectos de la postura restrictiva continuarán contribuyendo al mandato prioritario de estabilidad de precios”.

Añadió que, aun en su nivel actual, la tasa real ex ante se ubica en 3.1%, por encima del rango neutral estimado entre 1.8 y 3.6 por ciento.

Esta tasa –que resulta de restar a la nominal las expectativas de inflación a 12 meses– permite identificar si la postura es restrictiva; la neutralidad implica que no estimula ni frena la actividad económica.

“Hacia adelante valoraremos recortes adicionales, considerando que las expectativas de inflación de largo plazo permanezcan ancladas y el comportamiento de la inflación en el margen”, indicó. Precisó que la inflación mensual no está afectada por choques previos, lo que permite evaluar si la dinámica de precios responde a factores temporales o si ya se ha normalizado.

Rodríguez Ceja destacó la estabilidad de las expectativas de inflación de largo plazo tras la entrada en vigor de las modificaciones en el IEPS sobre un conjunto limitado de mercancías y cuyos efectos se espera que sean transitorios.

Admitió que las expectativas de inflación se encuentran por arriba de la meta de 3%, pero consideró que se han mantenido “relativamente estables”.

Subrayó que “a la estabilidad de las expectativas de inflación de largo plazo ha contribuido la credibilidad del Banxico por su conducción de la política monetaria a lo largo de los años”.

Por ello, en el banco central seguirán vigilantes del comportamiento de estas expectativas, dijo la gobernadora.