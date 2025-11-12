Suspensión en Francia de la reforma de pensiones logra respaldo

Los legisladores franceses votaron ayer a favor de la suspensión de una polémica reforma de las pensiones prevista para el 2023, pero esta votación representa solo el primer obstáculo antes de que la medida pueda ser adoptada.

El debate surge después de que el primer ministro, Sebastien Lecornu, prometiera en octubre aplazar la impopular medida sobre pensiones, que incluye elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, en un intento por sobrevivir a una moción de confianza en la Cámara legislativa.

Un gobierno anterior, en el 2023, impuso la reforma en el parlamento sin votación, utilizando para ello un poder constitucional controvertido y provocando meses de protestas.

Los legisladores de la Cámara Baja francesa votaron ayer 255 votos a favor y 146 en contra de aplazar el plan de pensiones revisado hasta enero del 2028, como parte de un esfuerzo más amplio para aprobar un presupuesto antes de fin de año.

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para que la suspensión se adopte por completo.

El proyecto de ley pasará ahora al Senado.