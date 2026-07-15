León

En el 2023, un grupo de investigadores hicieron un cálculo para dimensionar el crimen organizado en México. El resultado fue que aproximadamente 175,000 personas están en la nómina de los cárteles mexicanos. El Gabinete de Seguridad mexicano, en su respuesta a la DEA, presumió que en el actual sexenio suman ya 59,582 personas que han sido detenidas por las autoridades en el combate a las organizaciones criminales. Las cifras pueden mostrar un gran avance o un camino largo en la captura del resto (115,418) y la pacificación del país, depende de la perspectiva.

Domador

Para que el papeleo no sea pretexto al repartir recursos, la SEP de Mario Delgado y la Sedatu de Edna Vega firmaron un convenio para regularizar la tenencia de la tierra en escuelas de zonas rurales y ejidales. El plan busca dar certeza jurídica a planteles públicos y destrabar su acceso a programas estrella como "La Escuela es Nuestra". Con apoyo de la Procuraduría Agraria y el RAN, la 4T intenta que los ejidos dejen de ser un laberinto burocrático.

Tragasables

La Procuraduría de Baja California Sur confirmó el hallazgo de un sitio de inhumación clandestina en el municipio de Los Cabos, tras atender reportes sobre posibles fosas difundidos en redes sociales. El operativo, desplegado por personal de Delitos de Alto Impacto y de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se concentró en las inmediaciones de la brecha hacia la zona de "La Ballena”. Durante el Mundial continuaron estos hallazgos.