Spin extiende alianza con Visa; otorgar tarjetas de crédito, entre los planes

Spin by Oxxo y Visa extendieron su alianza por ocho años más, tiempo durante el cual tienen el objetivo de impulsar más la inclusión financiera en el país y apoyar en la digitalización de la economía.

Entre los planes de Spin, aunque todavía sin definir, destaca el de otorgar tarjetas de crédito a los usuarios. Hoy, desde hace algunos meses, ya está en el mercado de financiamiento con microcréditos y créditos personales.

“Dentro de la alianza que tenemos con Visa, que es una alianza que estamos cerrando a ocho años, es un plazo de tiempo bastante importante, parte de lo que hemos explorado como para expandir nuestra propuesta de valor, es ofrecer tarjetas de crédito”, precisó Juan Carlos Guillermety, director general de Spin.

En el marco de la ratificación de la alianza con Visa, resaltó que lo ven como un producto que tiene mucha afinidad en el mercado, y que Spin pudiera estar bien posicionado de otorgarlo a sus clientes.

Hoy no puedo compartir una fecha de cuándo va a estar disponible. Lo que sí te puedo decir es que ya entramos en el financiamiento. Tenemos dos productos en crédito, uno micropréstamos y el otro préstamos personales”, expuso.

A cuatro años de haberse lanzado, Spin by Oxxo, que hoy opera como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), tiene ya más de 10 millones de clientes.

Clientes lo ven atractivo

El director de Spin comentó que aún van temprano en el camino de los créditos, por lo que consideró que hay mucho qué aprender.

“Lo que sí hemos visto es que nuestros clientes lo ven como algo muy atractivo, hemos tenido muy buena aceptación, en estos primeros seis meses, y evolucionar esa propuesta de valor de un financiamiento hacia una tarjeta de crédito, lo vemos con mucho potencial y que hace sentido para Spin”, dijo.

Añadió: “sin duda tarjetas de crédito es algo que estamos apostando”.

Sigue interés de ser banco

Juan Carlos Guillermety recordó que Spin tiene el interés —pero sin fecha definida—, de convertirse en banco, porque ven muchos beneficios en esa figura.

“Desde temas como expandir nuestra oferta de productos hacia productos que pueden ofrecer ahorro, nómina, pero también el respaldo de tener el apoyo del IPAB y la seguridad que eso le genera a nuestros clientes, como también poder apalancar los depósitos como una manera de poder fondear nuestra oferta de crédito”, expuso.

No obstante, precisó que primero quieren probar productos como el de crédito, antes de presentarse ante las autoridades respectivas.

Mencionó, sin embargo, que el proceso sería para buscar una licencia nueva.

“Después de haberlo estudiado muy en detalle y también de haberlo revisado con los reguladores, entendemos que la ruta crítica que lo hace lo más sencillo y lo más rápido, es pedir una licencia nueva”, puntualizó.

Alianza con visión de largo plazo

Francisco Valdivia, director general de Visa México, expuso que la ratificación de la alianza con Spin, tiene una visión de largo plazo y se alinea con objetivos de política pública como son digitalizar la economia y reducir el uso del efectivo en el país.

Mencionó que aunque ha habido avances en estos rubros, aún hay mucho camino por recorrer.

“Queremos ir por más digitalización e inclusión financiera”, dijo.