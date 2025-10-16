Visa promoverá en México el incremento de pagos digitales, de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026

De cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026 que tendrá como una de sus sedes a México, Visa tiene, como una de las iniciativas para este evento, incrementar la aceptación de pagos digitales, en un país en el que sigue dominando el uso del efectivo.

Francisco Valdivia, director general de Visa México, comentó que, en este marco, también se está trabajando ampliamente y con muchos actores del ecosistema, para que la aceptación de pagos digitales en el sistema de transporte masivo, sea cada vez mayor.

“Tenemos una muy buena base que comenzó en la Ciudad de México con el Metrobús, y posteriormente con las líneas del Metro”, dijo.

En la presentación de la plataforma digital Fútbol Financiero, lanzada en conjunto con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la FIFA, el director de Visa en el país detalló que se quiere llevar esta iniciativa a más ciudades.

Destacó que, de la misma forma, Visa está preparando experiencias únicas para todos los aficionados mexicanos y los millones de visitantes que estarán en México durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Resaltó que iniciativas como estas suman mucho a la inclusión financiera y también se relacionan con la disminución del uso del efectivo en el país.

Y colaboran, abundó, con los esfuerzos que está haciendo la actual administración para digitalizar los pagos, lo cual también está planteado en el “Plan México” presentado por el Gobierno Federal a inicios del presente año.

“Con el tema de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como Visa estamos preparando una serie de iniciativas”, subrayó.

Hay avances en pagos sin contacto

El director de Visa México mencionó algunos logros, con base en los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENAFIN), en esta materia, como es el que se pasó de 49% en 2019 a 63% en 2024, de penetración financiera de la población adulta, con al menos una cuenta bancaria.

En materia de pagos digitales, refirió que éstos también son un componente muy importante de la economía, y también hay buenos avances.

Ejemplo de ello, dijo, es que los pagos sin contacto o contactless con productos Visa como tarjetas de crédito y débito, pasaron de apenas 2% de todas las transacciones hace dos años, a 25 por ciento del total.

“Estas transacciones sin contacto, que es cuando acercamos la tarjeta o el celular a una Terminal Punto de Venta (TPV), también presenta una gran aceptación por parte de los consumidores en México”, aseguró.

Visa es socio oficial de la FIFA, cuyo campeonato mundial se desarrollará en los meses de junio y julio del 2026 y tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Este jueves se informó que ya se han vendido más de 1 millón de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras el sorteo de preventa de Visa.