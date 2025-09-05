Multiva concluye con éxito, adquisición del negocio fiduciario de CIBanco

Grupo Financiero Multiva informó este viernes que ha concluido exitosamente la adquisición de la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, anunciado en días pasados. Dicha operación la realizó a través de Banco Multiva.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que con esta operación, Banco Multiva asume formalmente las calidades de fiduciario, mandatario, representante común, así como todas aquellas funciones que ejercía CIBanco, incluida la titularidad fiduciaria de los bienes y derechos fideicomitidos por los clientes.

“Se garantiza así la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo estricto apego al marco normativo aplicable, así como la protección de los derechos de los participantes”, destacó.

Asimismo, resaltó que esta adquisición fortalece la presencia de Banco Multiva en el mercado fiduciario, al incrementar su participación y contribuir a la consolidación de su plan estratégico de expansión, conforme a lo aprobado por su Consejo de Administración.

Efecto de los señalamientos hechos por el Tesoro de EU

CIBanco, junto con Intercam, fueron dos de las instituciones financieras (la otra fue Vector Casa de Bolsa) señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en junio pasado, de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Derivado de dichas acusaciones, tanto CIBanco como Intercam, tuvieron importantes impactos negativos, que los llevó a desincorporarse de sus negocios.

De hecho hace unos días también se hizo oficial que Intercam vendió prácticamente la totalidad de sus negocios a Kapital Bank.