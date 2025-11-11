Servicios financieros digitales: Enormes beneficios, pero implican riesgos, advierten

En el Cuarto Congreso de Educación Financiera organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), autoridades y jugadores del sector destacaron las oportunidades que representa la era de los servicios financieros digitales, pero también alertaron de los riesgos que implican.

Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), resaltó que la digitalización es una herramienta para ampliar la inclusión financiera en el país, pero que ésta debe funcionar también para asegurar que las personas cuenten con las habilidades necesarias para usarla de forma segura, informada y responsable.

“La digitalización ha transformado la manera en que las personas acceden a información, se comunican y realizan transacciones. En México este fenómeno ofrece una oportunidad sin precedentes para acercarle educación financiera a millones de personas, pero también plantea retos vinculados con la conectividad, la confianza y la gestión de riesgos en el uso de los servicios financieros digitales”, expuso.

El funcionario detalló que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, da evidencia de que los canales digitales ya están cobrando una importancia creciente en la contratación y uso de productos financieros.

Ejemplo de ello, dijo, es que el 10% de las personas adultas con una cuenta de ahorro formal, la contrató vía Internet o aplicación móvil.

De igual forma, comentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en Hogares, poco más de 100 millones de personas de seis años o más, usan Internet, aunque la mayoría lo hace para actividades sociales y recreativas, más que para temas financieros.

Los riesgos

El titular de la UBVA, destacó que los principales riesgos asociados al uso de servicios financieros digitales incluyen el fraude electrónico, robo de identidad, desconocimiento de comisiones y condiciones de los productos, así como la baja capacidad de los usuarios para reconocer y prevenir prácticas abusivas.

En este sentido, puntualizó, la educación financiera digital debe desempeñar un papel clave para cerrar la brecha entre acceso y adopción.

“No se trata únicamente de enseñar a usar aplicaciones o realizar transferencias, sino de dotar a la población de competencias digitales financieras que le permitan manejar de forma segura y responsable, los servicios, reconocer fraudes, entender comisiones y ejercer sus derechos como usuarios”, subrayó.

El funcionario afirmó que desde la Secretaría de Hacienda, se impulsa una visión integral a través del Comité de Educación Financiera, con el desarrollo de la estrategia nacional en la materia 2025-2030.

“Esta estrategia responde a los retos que enfrenta México en materia de planeación financiera, confianza en el sistema y resiliencia económica”, expuso.

Agregó que, conscientes de la importancia de promover la educación financiera desde etapas tempranas, se trabaja en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para fortalecer este tema.

Educación financiera, prioridad estratégica de la ABM

En tanto, Jorge del Castillo, vicepresidente de la ABM, mencionó que la era digital en los servicios financieros abre puertas enormes como: pagos más sencillos, productos a un clic y herramientas para aprender en cualquier momento.

No obstante, afirmó que también implica ciertos riesgos como los fraudes y la desinformación.

“Por eso, la educación financiera en esta etapa no puede separarse de la ciberseguridad. Saber usar la tecnología es fundamental en nuestros días”, dijo.

El vicepresidente de la ABM argumentó que la educación financiera es uno de los cuatro pilares del sector hacia el 2030, ya que señaló que aunque hay avances en la materia, aún hay mucho camino por recorrer.

“Desde la Asociación de Bancos de México la educación financiera no es un proyecto secundario, es una prioridad estratégica, es parte central de nuestra visión 2030 para contribuir a una economía más fuerte, más justa y más dinámica”, enfatizó.