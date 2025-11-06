Buscar
Finanzas para universitarios: cómo empezar desde hoy

Yenny Saldarriaga comparte una ruta para universitarios: hábitos, presupuesto con propósito e ingresos diversificados

Finanzas personales universitarias: presupuesto, ahorro e ingresos extra con ética. Empezar temprano protege tu futuro y expande oportunidades académicas reales.Shutterstock

Patricia Ortega

Los universitarios cursan macro, micro y cálculo, pero rara vez aprenden a gestionar su propia economía. Yenny Saldarriaga, contadora y autora, propone empezar hoy: claridad de ingresos y gastos, presupuesto con propósito y disciplina para sostener hábitos.

En entrevista con El Economista, Saldarriaga explicó que su brújula es simple: divide tu dinero en tres frentes:  

  • Vivir porque todos necesitamos disfrutar del presente. 
  • Crecer porque invertir en educación y proyectos o emprendimientos es sembrar un futuro. 
  • Dar (contribución y vínculos), porque el dinero también se multiplica cuando circula con gratitud y propósito.

Complementa con ingresos diversificados apalancados en tecnología, siempre con ética. Dijo que la libertad financiera, no es suerte: es la suma de decisiones consistentes tomadas a tiempo.

Explicó que la importancia de las finanzas personales para estudiantes va más allá de cubrir colegiatura o renta. “Ordenar el efectivo evita endeudamientos costosos, mejora la salud mental y abre espacio para oportunidades académicas”. 

Ahorro

En México, el bajo uso de servicios financieros formales y la informalidad del ahorro siguen siendo retos; por eso, aprender a registrar flujos, separar cuentas y utilizar instrumentos básicos —cuenta digital, fondo de emergencia, inversión de bajo riesgo— resulta decisivo desde el primer semestre. 

Además, planear impuestos y entender obligaciones mínimas si haces trabajos freelance previene sanciones y protege tu historial crediticio para etapas futuras. Saldarriaga insistió en hábitos de impacto: anotar lo que se gana, lo que se gasta y lo que se sueña; construir un presupuesto que oriente, no que limite, y revisar avances cada mes. 

Con esa base, sugiere metas graduales

  1. Reunir un fondo de emergencia de tres meses. 
  2. Eliminar deudas caras. 
  3. Automatizar ahorro e inversión. 
  4. Aprender a generar ingresos paralelos —freelance, contenidos, productos digitales o servicios técnicos— sin descuidar la ética ni los estudios. 

El dinero, dijo, es una herramienta para elegir mejor: tiempo, proyectos, aprendizajes y relaciones. Tratarlo con respeto permite que trabaje a favor, no en contra.

Sobre el libro

“En el cielo no hay impuestos”, la autora mezcla contabilidad práctica con desarrollo personal. La obra se divide en cuatro capítulos:

  1. Desarrollo Personal 
  2. Finanzas 
  3. Espiritualidad  
  4. Grimorio Personal

Saldarriaga explicó que el “Grimorio” funciona como cuaderno de trabajo para que cada lector registre fórmulas, aprendizajes y rituales que consoliden hábitos. “No requiere formación contable previa; explica conceptos con lenguaje claro, ejercicios aplicables y listas de verificación que facilitan convertir teoría en acción”. 

Incluye ejemplos de escenarios estudiantiles: ingresos variables por prácticas, becas sujetas a reglas fiscales y primeros contratos de prestación de servicios.

Yenny Saldarriaga es contadora pública, autora y coach financiera. Integra estrategia fiscal y educación práctica para ayudar a jóvenes y emprendedores a construir hábitos sostenibles y decisiones de dinero con propósito.

Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

