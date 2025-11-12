Revolut inicia su fase Beta en México antes de su lanzamiento masivo

Revolut Bank México ha iniciado su fase Beta en el país, por lo que desde esta semana, y de manera progresiva, los usuarios de su lista de espera obtendrán acceso anticipado para probar las funcionalidades de la aplicación y proporcionar comentarios, antes de su lanzamiento masivo a toda la población.

“Esta fase Beta es crucial para afinar el producto basándose en la experiencia de usuario en el mundo real, con el objetivo de proporcionar una solución de banca digital todo en uno, fluida e intuitiva, que ayudará a mejorar la forma en que las personas administran su dinero en México”, destacó la entidad.

Explicó que los usuarios Beta, gradualmente serán los primeros en experimentar una aplicación de banca digital que incluye: una cuenta bancaria sin límites de depósito; compra venta y gasto en más de 30 divisas desde la aplicación, y una tarjeta de débito personalizable.

De igual forma, funcionalidades útiles de gestión financiera como transferencias programadas, seguimiento de gastos y división de cuentas; además de una tarjeta de crédito sin anualidad y con beneficios de viaje.

La institución puntualizó que a lo largo de las próximas semanas, los participantes de la fase Beta comenzarán a ver nuevos

productos y funciones -como transferencias internacionales y opciones de suscripción-, desbloqueados en la aplicación.

"Esta fase Beta es nuestra oportunidad para perfeccionar nuestro producto con comentarios reales de los clientes, asegurando que nuestro lanzamiento a todo México sea un éxito”, expresó al respecto Juan Guerra, CEO de Revolut Bank México.

Agregó: "Nuestra experiencia de banca digital debe asombrar a la gente en el país. Solo podemos lograrlo con el apoyo y los comentarios de nuestros usuarios Beta. Desde el manejo intuitivo del dinero hasta la capacidad de comprar, vender y gastar en más de 30 divisas".

Las personas que estén interesadas en sumarse a la lista de espera para estar entre los primeros en experimentar el conjunto completo de funciones de Revolut antes del lanzamiento público, pueden registrarse en su sitio web oficial.

Calificaciones afirman solidez financiera

Hace poco menos de un mes, Revolut -con presencia en 40 países y más de 65 millones de clientes a nivel global-, recibió autorización del regulador local para iniciar operaciones como banco en México.

Previo al lanzamiento de su fase Beta en el país, Revolut Bank recibió sólidas calificaciones crediticias iniciales, lo que subraya su estabilidad y base financiera esperadas al comenzar sus operaciones.

“Las sólidas calificaciones reflejan una alta confianza en la capacidad y resiliencia financiera del banco. Los factores clave incluyen un fuerte apoyo del Grupo Revolut, dado que el banco es considerado una subsidiaria estratégicamente importante; una sólida capitalización inicial; un alto grado de integración operativa con el Grupo Revolut con respecto al soporte tecnológico, de marca y regulatorio, y un equipo de liderazgo experimentado”, resaltó la entidad.