Revolut alcanza medio millón de clientes en México a seis meses de lanzamiento

La británica Revolut dijo el lunes que alcanzó 500,000 clientes en México a casi seis meses de su lanzamiento en el país, un avance que la compañía ve como una señal de tracción inicial en uno de los mercados financieros más competidos de América Latina.

La operación mexicana es parte de la estrategia internacional del banco digital, que busca expandir su negocio a través de la región. Revolut inició operaciones bancarias completas en México a finales de enero.

El mes pasado llevó a cabo una inyección de capital de 64 millones de dólares, con lo que su inversión total en México asciende a 167 millones de dólares.