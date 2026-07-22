La valoración de Revolut se dispara hasta 115,000 millones de dólares, según una fuente

El banco digital británico, Revolut, cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años, alcanzó ayer una valoración de 115,000 millones de dólares tras una venta secundaria de acciones, según informó una fuente cercana a la operación.

Esto supone un aumento de más de 50% en su valor en comparación con la valoración de 75,000 millones de dólares alcanzada en septiembre.

Una venta secundaria de acciones consiste en que los accionistas actuales vendan acciones a otros inversionistas, a diferencia de lo que ocurre cuando una empresa emite nuevas acciones.

“Podemos confirmar que se está llevando a cabo un proceso de venta secundaria de acciones”, afirmó Revolut.

“No haremos comentarios sobre los detalles mientras el proceso esté en curso, y ofreceremos información actualizada una vez que haya concluido”.

Revolut tiene un valor superior al del veterano banco británico, Barclays, cuya valoración asciende a casi 95,000 millones de dólares, aunque sigue muy por detrás del gigante del sector, HSBC, valorado en casi 350,000 millones de dólares.

Fundada en el 2015, Revolut cuenta con millones de clientes en más de 40 países y ha sido pionera en la implantación de servicios financieros a través de teléfonos inteligentes, centrándose inicialmente en permitir a los clientes cambiar divisas y realizar transferencias de forma sencilla.

En marzo obtuvo una licencia bancaria completa de Reino Unido por parte de las autoridades reguladoras, lo que le permitió superar las restricciones que le impedían competir con las entidades de crédito minoristas.

Anteriormente ya había obtenido dicha autorización en la Unión Europea.

La licencia completa de Reino Unido permite a Revolut conceder préstamos a clientes en el país con mayor protección financiera.

La empresa fintech está a la espera de obtener una licencia bancaria en Estados Unidos.

El rápido crecimiento de Revolut ha sido criticado en relación con su capacidad para cumplir con la normativa financiera, en particular elcombate al fraude y el blanqueo de capitales.