Plata llegará a Colombia, tras obtener autorización para operar como compañía de financiamiento

Plata, que en marzo de este año inició operaciones como banco en México, ha iniciado su proceso de expansión en Latinoamérica, y ahora llegará a Colombia, tras confirmar que obtuvo la autorización en ese país, por parte de la Superintendencia Financiera, para operar como compañía de financiamiento.

“Aunque Banco Plata opera en México con licencia bancaria, la llegada a Colombia será con la figura de compañía de financiamiento”, puntualizó la entidad.

En un comunicado, destacó que este anuncio marca el inicio de la expansión regional del banco, que trasladará infraestructura tecnológica y solvencia operativa al mercado colombiano.

Detalló que ello le permitirá a la institución desplegar su ecosistema digital, con la agilidad necesaria para competir en el mercado regional, manteniendo su arquitectura bancaria que lo ha posicionado como un referente.

Plata resaltó que para su llegada a Colombia, la institución aprovecha los activos que consolidaron su éxito en México: un ecosistema tecnológico propio y un modelo de servicio integral.

“Esta infraestructura, que abarca desde el core bancario hasta el motor de riesgo, es desarrollada por un equipo de más de 800 ingenieros, garantizando así total independencia operativa y eficiencia”, expuso.

Informó que en las próximas semanas, la compañía presentará su portafolio de servicios, combinando el rigor regulatorio de una compañía de financiamiento, con la agilidad operativa que define al ADN digital de Banco Plata.

Valuación de 5,000 millones dólares

Plata mencionó que se ha convertido en la institución financiera de más rápido crecimiento en América Latina

“Actualmente tiene una valuación de 5,000 millones de dólares, y cuenta con 4 millones de clientes activos. Este es el resultado de un modelo de negocio que combina la escalabilidad digital con una infraestructura propietaria robusta”, puntualizó la entidad.

Además, Banco Plata asegurará una entrada sostenible al mercado gracias a un respaldo de 2,000 millones de dólares en capital y financiamiento internacional, complementado por un modelo de servicio con atención directa 24/7, diseñado para eliminar la fricción financiera.

“Llegamos a Colombia con la ventaja de combinar lo mejor de dos mundos: un equipo local que entiende perfectamente las necesidades del mercado colombiano y el respaldo de toda la experiencia y madurez tecnológica que ya consolidamos en México. No venimos a experimentar; traemos un ecosistema propio y un equipo listo para demostrar que el manejo del dinero puede ser maravillosamente simple, transparente y, sobre todo, rápido”, expresó al respecto Neri Tollardo, director general de Banco Plata.