UIF y Condusef firman convenio para fortalecer seguridad del sistema financiero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), firmaron este jueves un convenio de colaboración que tiene como fin fortalecer el intercambio de información y la coordinación institucional, para consolidar acciones de prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.

En un comunicado conjunto, las dependencias detallaron que a través de este acuerdo, ambas instituciones fortalecerán sus capacidades mediante el intercambio de información conforme al marco jurídico aplicable, la generación de canales permanentes de comunicación, y el desarrollo de acciones de capacitación y colaboración técnica, que contribuyan a prevenir el uso indebido del sistema financiero y mejorar los mecanismos de inteligencia financiera.

“El convenio permitirá a la Condusef y a la UIF aprovechar información y productos de inteligencia dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, bajo principios de legalidad, seguridad y confidencialidad, fortaleciendo así las acciones del Estado mexicano para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y preservar la integridad del sistema financiero”, se precisó.

Dicho intercambio de información, se explicó, permitirá que la UIF, en el ámbito de sus atribuciones, cuente con mayores elementos para el análisis de posibles esquemas utilizados para la comisión de delitos financieros, como el uso de cuentas utilizadas para recibir o dispersar recursos de origen ilícito.

“Es importante señalar que el convenio no contempla el intercambio de datos personales, información bancaria de usuarios o datos sensibles, sino información que, conforme al marco legal aplicable, contribuya al cumplimiento de las funciones de ambas instituciones”, aclararon.

Al alza, reclamaciones por posibles fraudes

De acuerdo con la Condusef, en el periodo enero-junio de 2026, se registraron 43,871 reclamaciones por un posible fraude, lo que representó un crecimiento de 16.7% respecto al mismo periodo del 2025. Estos asuntos, puntualizó, están relacionados con posibles afectaciones financieras reportadas por usuarios.

De este total, 27,721 fueron por un posible fraude tradicional (19.5% más); 14,627 por posible fraude virtual (+14.2%), y otros.

Así, se explicó, esta información estadística y de análisis, permitirá identificar tendencias, modalidades de operación, sectores con mayor incidencia, zonas geográficas y otros elementos relevantes para fortalecer las acciones institucionales.

“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y Condusef, refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el sistema financiero mexicano, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos relacionados”, se concluyó.