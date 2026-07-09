Brasil impondrá estrictas reglas a anuncios de apuestas antes de la final del Mundial 2026

El Gobierno de Brasil impondrá normas publicitarias ⁠estrictas a las empresas de apuestas en línea a partir de la próxima semana, ⁠que exigirán advertencias sanitarias y ⁠prohibirán las promesas de dinero fácil, dijo el jueves el ministro de Hacienda, Dario Durigan.

El Gobierno exigirá que todos los anuncios de apuestas incluyan advertencias sobre los riesgos de adicción y de posibles pérdidas económicas, explicó Durigan a los periodistas.

Las normas también prohibirán presentar las apuestas en línea como una forma fácil de ganar dinero e impedirán que los comentaristas expertos inciten a apostar.

El Gobierno no solo se centrará en los operadores de apuestas, sino también en terceros de la cadena publicitaria que amplifiquen los mensajes que incitan al juego, añadió el ministro.

Las nuevas normas entrarán ⁠en vigor el 17 ⁠de julio, apenas dos ⁠días antes de la final del Mundial 2026, ⁠un evento deportivo que cuenta con importantes patrocinios relacionados con las apuestas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el mes pasado un decreto que permite al Gobierno congelar los fondos de las empresas que operan plataformas ilegales de ⁠apuestas en línea.