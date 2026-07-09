Peso mexicano cierra estable frente al dólar en mercado atento a la guerra en Oriente Medio

El peso mexicano terminó prácticamente estable frente al dólar la sesión de este jueves. La divisa local se apreció levemente en un mercado preocupado por la nueva etapa en la guerra entre Estados Unidos e Irán y tras la publicación de cifras locales de inflación.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5455 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.5533 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento dejó al peso una mejora marginal de 0.04%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5784 unidades y un nivel mínimo de 17.5277. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, caía 0.05% a 100.94 puntos.

Cautela en el mercado

Los operadores cambiarios se mostraron cautelosos luego de un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y de un día de nerviosismo. Ademas, el dólar bajó frente a sus pares de economías desarrollados mientras el mercado tomaba distancia del conflicto.

"El peso mexicano avanzó en medio de una menor aversión al riesgo entre los participantes del mercado, mientras los operadores asimilan el reporte local de inflación de junio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.50 y 17.61", explicó Monex en un reporte.

Inflación y minutas del Banxico

La inflación general de México se desaceleró por tercer mes consecutivo, para ubicarse en su menor nivel desde diciembre de 2020. El índice subyacente, ⁠en tanto, disminuyó a ⁠su nivel más bajo ⁠desde abril del año pasado, aunque ⁠en el límite superior de la meta oficial.

"Si bien los datos recientes de inflación apuntan a una moderación de las presiones, aún no son lo suficientemente favorables, en particular en los componentes subyacente y de servicios, para que el Banxico considere recortes adicionales de tasas", dijo Goldman Sachs.

En las minutas de su más reciente reunión, el Banxico anticipó que la economía se expandió en el segundo trimestre y afirmó que será apropiado"mantener hacia adelante la tasa de interés de referencia en su nivel actual, con perspectivas de inflación relativamente estables.

Expectativas de tasas en EU

La sesión también estuvo influida por comentarios de autoridades de la Fed, entre ellas, el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo que no prevé un aumento sostenido de los precios de la energía en lo que resta del año, pese al regreso de la guerra.

Las actas de la reunión de la Reserva Federal de junio, publicadas ayer, mostraron que los funcionarios del banco central están preocupados por el incremento de la inflación del mes pasado y que no descartaron que haya aumentos de tasas para combatirla.