EU aplaza nuevos aranceles a las importaciones de aviones comerciales

Estados Unidos decidió abstenerse de imponer nuevos aranceles a los aviones comerciales y sus componentes tras una investigación sobre el sector, según una proclamación firmada el jueves por el presidente Donald Trump.

La investigación del Departamento de Comercio concluyó que las acciones de países extranjeros "siguen perjudicando" a la industria estadounidense de fabricación de aviones comerciales, y que Estados Unidos depende en exceso de las cadenas de suministro extranjeras.

Pero el secretario de Comercio "también recomendó que no se impusieran aranceles de inmediato" para abordar los posibles riesgos para la seguridad nacional que plantean las importaciones de aviones comerciales, motores a reacción y piezas asociadas, señaló la proclamación.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha impuesto amplios aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos y fuertes gravámenes dirigidos a sectores como el acero, el aluminio y los automóviles.

Aunque muchos de los aranceles globales de Trump fueron finalmente anulados por la Corte Suprema, algunos aranceles específicos por sector siguen en vigor.

El constructor brasileño Embraer fue inicialmente perjudicado por los aranceles que había impuesto Trump, aunque en julio de 2025 Washington dejó en suspenso las tarifas a esa empresa.

Esta investigación sobre la industria aeronáutica se llevó a cabo al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, que es la misma autoridad que Trump utilizó para aplicar otros aranceles sectoriales.

Pero, por ahora, el gobierno de Trump busca mantener nuevas negociaciones con sus socios comerciales para "ajustar" las importaciones de modo que sus volúmenes "no amenacen con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos".

No obstante, la proclamación de Trump deja abierta la posibilidad de futuras acciones más adelante.