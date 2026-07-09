Wall Street cierra la jornada con ganancias por impulso de valores tecnológicos

Los tres principales índices de Wall Street avanzaron en la sesión de este jueves. Las acciones subieron en un mercado animado por una subida en los valores de semiconductores que disipó las preocupaciones por la reactivación de la guerra entre Estados Unidos ⁠e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a las acciones de 30 gigantes, subió 0.27% a 52,487.41 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.81% a 7,543.64 puntos. El Nasdaq Composite subió 1.30% hasta 26,206.89 puntos.

Las acciones relacionadas con inteligencia artificial y la fabricación de chips subieron, con énfasis en Micron Technology (+4.52%) y Applied Materials (+3.18%), que realizaron anuncios positivos sobre sus negocios. El índice SOX de semiconductores (+3.06%) subió.

La jornada también tuvo influencia de comentarios de autoridades de la Fed, entre ellas, el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, quien dijo que no prevé un aumento sostenido de los precios de la energía en lo que resta del año, pese al escalamiento de la guerra.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron la sesión con ganancias, con el de tecnologías de la información (+1.81%) liderando las alzas, seguido por consumo discrecional (+1.14%). Las pérdidas fueron encabezadas por consumo básico (-1.64%) y energía (-1.21%).