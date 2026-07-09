“Estoy en mi casa y sin protección”; Rubén Rocha acusa ataque mediático y sin sustento de la ultraderecha

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusó ser víctima de “una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”.

Tras algunas publicaciones en la prensa que aseguraban que el mandatario de 77 años se encuentra resguardado por el Ejército Mexicano, él utilizó sus redes sociales para aclarar que desde el día 1 de mayo permanece, sin moverse, en su domicilio en la ciudad Culiacán.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, refirió al recordar que este 9 de julio se cumplen 69 días desde que solicitó licencia. Asimismo recordó que el 26 de mayo pasado compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, comentó también en referencia a las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, las cuales calificó de “falsas”.

En este tenor, cabe recordar que Rubén Rocha Moya solicitó licencia a partir del 2 de mayo pasado, luego de que la justicia estadounidense pidiera en abril su arresto y extradición tras vincularlo con el cártel de Sinaloa de Joaquín 'Chapo' Guzmán, quien actualmente cumple una condena a cadena perpetua en EU.

Sheinbaum confirma que Rocha Moya no tiene custodia federal

Sheinbaum dijo más temprano que Rocha ha permanecido en su domicilio y que no tiene custodia federal. Insistió en su pedido de más evidencias antes de actuar en su contra.

"Nosotros no vamos a defender a nadie, siempre y cuando haya pruebas", dijo en su rueda de prensa diaria.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Y es el centro de tensión diplomática entre ambos países no solo por el caso Rocha, sino también por el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, que llevó a su captura en 2024.

México exigió esta semana una aclaratoria sobre el grado de implicación del FBI en esa operación, que involucró a un hijo del 'Chapo' Guzmán.

Zambada y Guzmán eran socios en el cártel y este incidente llevó a una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado. Recién el fin de semana, un militar mexicano y 10 presuntos criminales murieron en un enfrentamiento armado en el estado.

Gabinete de seguridad niega protección especial a Rubén Rocha

El Gabinete de Seguridad federal indicó por la mañana que ninguna de sus instituciones ha realizado un operativo en el que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país.

Afirmó que tampoco existe acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, sostuvo la dependencia federal al destacar que en la presente administración, las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido a más de 56,000 personas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones, grupos de facciones criminales e incluso han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas.

Operación Enjambre

El Gabinete de Seguridad de México ha informado que desde que inició la Operación Enjambre y de otras acciones, se han detenido a 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.

La estrategia ha contribuido a una reducción de 46% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos cada día.