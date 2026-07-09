Francia pasa a la semifinal del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Marruecos

Empeñado en que la Copa del Mundo de 2026 lleve su nombre, Kylian Mbappé guió la clasificación de Francia a la semifinal al abrir la cuenta en la victoria 2-0 ante Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

Tras desperdiciar un penal, atajado por Yassine Bounou (28'), el capitán galo marcó un gol de alta factura en el 60' y Ousmane Dembélé amplió la cuenta seis minutos más tarde con un chute desde fuera del área.

Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.