Querétaro cierra el primer semestre con 10,822 empleos nuevos

Querétaro, Qro. Durante el primer semestre se crearon 10,822 puestos de trabajo en Querétaro, de acuerdo con reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras los primeros tres meses del año reflejaron valores positivos, de abril a junio hiló tres caídas mensuales en el empleo.

La entidad inició enero con 5,616 puestos nuevos, febrero con 2,915, marzo con 6,119, en abril perdió 2,497, en mayo 915 menos y en junio perdió 416 registros.

Los empleos acumulados de enero a junio del 2026 reflejan un crecimiento de 21.2% respecto al mismo periodo del 2025, no obstante, están 21.9% por debajo del 2024.

El primer semestre estuvo impulsado por los puestos permanentes, que presentaron 90.1% y 9.9% por empleos eventuales.

Querétaro finalizó el sexto mes con un total de 722,938 puestos asegurados ante el IMSS; en lo que va del año, marzo tiene el mayor registro laboral con 726,766 puestos.

Aunque el primer semestre muestra un balance positivo en generación de empleo, la entidad sigue por debajo de los indicadores del 2024, toda vez que 2025 estuvo marcado por la incertidumbre que generaron las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos y su impacto tanto en la actividad económica global como en la toma de decisiones de las empresas.

Octavo en empleos acumulados

Querétaro fue el octavo estado con más empleos acumulados en el primer semestre; las primeras posiciones las lideraron Baja California, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo y Durango.

Al corte del 30 de junio, en los últimos 12 meses el estado acumuló 6,859 nuevos empleos formales, está ligeramente por debajo de ese periodo del año anterior cuando llegó a 6,932 puestos. Y es casi un tercio de los generados en ese tramo del 2024.

Con 6,859 empleos nuevos en los últimos 12 meses, Querétaro se colocó como el décimo estado, las primeras nueve posiciones las ocuparon Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Durango y Guanajuato.

Al respecto, la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, expresó que el crecimiento anual de 1% durante junio refleja una tendencia positiva.

A través de un comunicado, aseguró que los resultados al sexto mes son una muestra de la confianza para invertir en la entidad.

“En Querétaro seguimos generando las condiciones para que más personas accedan a un empleo formal. Estos resultados reflejan la confianza que existe para invertir en nuestro estado y el trabajo coordinado entre el gobierno, el sector productivo y las y los trabajadores para fortalecer el desarrollo económico y el bienestar de las familias queretanas”, señaló.

En junio Querétaro formó parte de las 18 entidades que registraron una variación anual positiva en el empleo formal, frente a los 14 restantes que decrecieron.

La variación anual de 1% colocó a Querétaro en el lugar 11 de crecimiento. Los repuntes más importantes los presentaron Estado de México, Ciudad de México, Baja California y Oaxaca que lograron variaciones superiores a 5 por ciento. Al contrario, las caídas más significativas son las de Guerrero, Campeche, Tamaulipas y Morelos con decrecimientos superiores a 2 por ciento.