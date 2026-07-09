Bolsa mexicana cae por tercera sesión consecutiva; América Móvil lideró las pérdidas

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Los índices accionarios locales retrocedieron por tercera jornada consecutiva, en un mercado preocupado por la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Iran.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.75% a 66,107.28 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.82% a 1,330.03.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la sesión con descensos. América Móvil lideró las pérdidas, con 2.50% a 22.64 pesos; seguido por BanBajío, con 2.24% a 54.95 pesos, y Grupo Carso, con 2.15% a 125.77 pesos.

"El mercado local cerró la jornada con descensos, reflejando un entorno global caracterizado por la volatilidad geopolítica que ejerce presión sobre los mercados emergentes", dijo Laura Torres, directora de inversiones, de IMB Capital Quants.