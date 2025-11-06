Oxxo suma a Finsus a su red de retiros en efectivo

Los usuarios de la Sofipo Finsus ahora pueden retirar efectivo de sus cuentas en cualquiera de las más de 24,000 tiendas Oxxo del país, como parte de una nueva colaboración entre la entidad financiera y la cadena de tiendas de conveniencia.

El servicio permite realizar retiros de hasta 3,000 pesos por transacción con la tarjeta de débito Mastercard Finsus. En un comunicado, ambas firmas explicaron que para realizar la operación, el usuario debe solicitar el retiro en caja, insertar su tarjeta en la terminal e ingresar su NIP. Según lo detallado, cada transacción tiene un costo total de 20 pesos, aplicable por parte de Oxxo.

De acuerdo con ambas compañías, esta iniciativa busca ampliar los puntos de acceso al efectivo para los usuarios de servicios financieros digitales, ofreciendo una alternativa práctica, segura y disponible los 365 días del año.

“Esta colaboración con Oxxo nos permite estar más cerca de nuestros usuarios, ofreciéndoles acceso a su efectivo de manera simple, segura y en cualquier momento. Es un paso más en nuestra misión de integrar lo digital con lo cotidiano y fortalecer la libertad financiera de las personas”, señaló Carlos Marmolejo, director general de Finsus.

La acción se enmarca en los esfuerzos de Finsus por fortalecer su ecosistema digital e impulsar la inclusión financiera. La institución ha desarrollado en el 2025 diversas iniciativas, entre ellas el lanzamiento de su tarjeta de rédito garantizado, orientada a promover el acceso responsable al crédito.

Asimismo, adquirió a la tecnológica, Anticipa, mediante la que Finsus busca ofrecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes) una nueva línea de financiamiento garantizado con los flujos de sus ventas con tarjeta, por montos a partir de 150,000 pesos, con una experiencia digital adaptada a las necesidades de cada negocio.

Por su parte, Eduardo Velasco, director de Servicios de Oxxo México, destacó que la cadena busca consolidarse como un aliado clave en la expansión de los servicios financieros.

“Queremos que las personas vean en Oxxo a un habilitador de la inclusión financiera. Colaboraciones como ésta nos permiten acercar servicios que faciliten la vida diaria y ofrezcan mayor accesibilidad en todo el país”, señaló Velasco.

Otras alianzas

En este contexto, Oxxo ha consolidado durante el 2025 su papel como corresponsal financiero, fortaleciendo su red mediante alianzas con instituciones como Mercado Pago y Nu, que también permiten a los usuarios realizar retiros de efectivo desde sus cuentas digitales.

La infraestructura tecnológica que respalda estas operaciones está a cargo de Arcus by Mastercard, plataforma que habilita la interoperabilidad entre servicios financieros digitales y puntos físicos. Este modelo de corresponsalías busca promover la inclusión financiera al reducir las barreras de acceso a servicios bancarios, especialmente en zonas donde la banca tradicional mantiene una cobertura limitada.

Entre las colaboraciones más recientes de Oxxo destaca la alianza con Félix Pago, que permite enviar remesas desde Estados Unidos por WhatsApp directamente a cuentas Spin by Oxxo (IFPE), sin comisiones para el receptor. Asimismo, la cadena firmó acuerdos con Odessa y Banco Actinver para ofrecer retiros de efectivo.