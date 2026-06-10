En riesgo más de 10 mdp por intervención de Antorcha Campesina en asamblea de Huitzilan de Serdán para ejercer control sobre recursos de FAISPIAM

Con acarreados, la organización generó conflicto interno y puso en riesgo la integridad del personal de Bienestar federal.

Las comunidades indígenas rechazan la intervención del grupo político en las obras prioritarias que benefician a las y los habitantes.

Huitzilan de Serdán, Pue.- Comunidades indígenas de este municipio manifestaron su inconformidad por la intervención de integrantes de la organización Antorcha Campesina en las asambleas que se realizan en torno a la gestión de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), cuyo monto supera los 10 millones de pesos y que el gobierno federal destina para beneficio de localidades con rezago social bajo o muy bajo.

Durante la realización de una asamblea para conformar al comité de vigilancia que determina las obras en las que se invertirá el recurso destinado por la federación, grupos de Antorcha Campesina arribaron al lugar en autobuses para argumentar una supuesta mayoría, que provocó la suspensión inmediata de la reunión ante la molestia generada entre la y los habitantes.

También se vivieron momentos de tensión y conatos de violencia, cuando los antorchistas pretendían obligar el reconocimiento de su participación, para ser considerados como el comité autorizado para priorizar las obras de infraestructura para el beneficio particular de la organización.

Finalmente, la comunidad hizo el llamado a las autoridades municipales a que pongan orden y no permitan la intromisión de grupos ajenos a Huitzilan de Serdán, ya que los recursos de este programa federal se dirige a obras que reducen la brecha de desigualdad entre los pueblos indígenas y afromexicanos.