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SITIAVW pacta paro de labores de dos horas para ver el debut de México en el Mundial
De acuerdo con un comunicado emitido por la organización sindical, el paro de labores se aplicará este jueves 11 de junio en un horario de 1:00 a 3:00 pm, permitiendo a las y los trabajadores seguir la transmisión en vivo del encuentro deportivo.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) informó que llegó a un acuerdo con la directiva de la empresa para suspender las actividades laborales con motivo del partido de fútbol entre las selecciones de México y Sudáfrica.
De acuerdo con un comunicado emitido por la organización sindical, el paro de labores se aplicará este jueves 11 de junio en un horario de 1:00 a 3:00 pm, permitiendo a las y los trabajadores seguir la transmisión en vivo del encuentro deportivo.
La representación sindical detalló que la suspensión de actividades se llevará a cabo estrictamente dentro de las instalaciones de la empresa, por lo que el personal operativo y administrativo no podrá abandonar el complejo industrial durante el horario establecido para el partido. Asimismo, el sindicato recordó a la base trabajadora la obligación de registrar debidamente su hora de salida al término de la jornada laboral habitual.
Este tipo de acuerdos entre empresa y sindicato refleja la flexibilidad de las negociaciones colectivas en el sector automotriz ante eventos de alto interés nacional, buscando mantener el clima laboral y la motivación del personal sin descuidar los controles internos de asistencia y seguridad dentro de la planta de Puebla.
El SITIAVW agradeció de antemano la atención, responsabilidad y compromiso de todos los trabajadores para que la jornada se desarrolle en orden y bajo los lineamientos acordados con la empresa de origen alemán.
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