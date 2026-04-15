Nu México alcanza los 15 millones de clientes en el país

Nu México, que hoy sigue operando bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), pero está a la espera de recibir la autorización para iniciar operaciones como banco, informó este miércoles que ha alcanzado los 15 millones de clientes en el país.

“Nu México anunció que ha superado el hito de los 15 millones de clientes, consolidándose como una de las tres instituciones financieras con mayor número de usuarios en el país”, destacó.

La institución de origen brasileño, resaltó que con un crecimiento anual de 36%, está replicando en México el éxito histórico de su operación en Brasil, pero a un ritmo incluso más acelerado.

“Estamos profundamente agradecidos con las 15 millones de personas que han depositado su confianza en nosotros; este hito es, ante todo, un logro de nuestra comunidad (...) en solo siete años hemos construido una base de confianza que tradicionalmente tomaba décadas consolidar”, comentó al respecto Daniel Rojas, director de crecimiento de Nu México.

Con ello, la compañía triplica su escala en solo dos años, manteniendo un ritmo de crecimiento que suma a casi 12,000 nuevos clientes cada día.

Cinco estados clave

Nu México resaltó al respecto que este respaldo masivo equilibra el liderazgo en grandes centros urbanos, con una adopción profunda en rincones estratégicos del país.

“Un fenómeno de confianza federal que hoy posiciona a la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Tabasco y Baja California Sur, como los cinco estados con mayor penetración poblacional de la institución”, detalló.

Explicó que para soportar esta expansión nacional, Nu ha redefinido el servicio eliminando las barreras físicas a través de un modelo 24/7, 100% digital y sin sucursales, con lo que la compañía garantiza soporte inmediato, resolviendo las necesidades de más de 30,000 personas cada día.

Incrementos en crédito y captación

La entidad financiera digital expuso que este crecimiento es el resultado del Flywheel de Nu, un modelo donde la escala y la tecnología se retroalimentan, pues al crecer la base de clientes, la compañía genera un mayor volumen de datos que perfeccionan sus modelos, permitiendo ofrecer productos más competitivos y reducir costos operativos para reinvertir en el usuario.

“Este círculo virtuoso se refleja en el desempeño financiero del último año, con un incremento del 61% en la cartera de crédito y un aumento del 21% en captación, consolidando la preferencia de los mexicanos por las herramientas de ahorro y depósito de la institución”, refirió.

Hoy Nu atiende a más de 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, pero ahora busca expandir su presencia a Estados Unidos.