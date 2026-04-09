Nu reduce (otra vez) rendimientos a ahorradores: ¿conviene buscar otras opciones de inversión?

A partir de este 9 de abril la financiera Nu recortó, nuevamente, las tasas de interés que otorga a los ahorradores, ante las constantes bajas que aplica el Banco de México (Banxico) al llamado precio del dinero. ¿Llegó el momento de buscar otras alternativas para invertir?

La compañía, una de las mayores sofipos que hay en el país y que está en aras de operar como banco, dio a conocer a sus clientes esta noticia: “queremos informarte que, a partir del 9 de abril de 2026, las tasas de rendimiento de nuestras cajitas tendrán una actualización”.

Nu destacó que la Cajita Turbo, la cual otorga la mayor tasa de interés, se mantiene en 13 por ciento. Sin embargo, en este apartado sólo puedes depositar hasta 25,000 pesos en una o varias operaciones y debes realizar al menos una transacción con alguna de sus tarjetas (débito o crédito) al mes, sin importar el monto. La ventaja es que tienes liquidez inmediata.

El resto de las cajitas registrará una baja de 25 puntos base, incluyendo las de ahorro congelado, en las cuales puedes dejar en stand by desde 50 pesos y hasta el total de tu saldo. Existen varios plazos (siete, 28, 90 y 180 días) y, al final de éste, el dinero regresará a tu cuenta.

Cabe destacar que la tasa real (descontando la inflación) aún es positiva, aunque cada vez menor. Por ejemplo, en la Cajita 24/7 o a la vista, que ofrece su tasa base de 6.75%, la Ganancia Anual Total (GAT) real es de 2.95 por ciento.

Cabe recordar que Nu recortó las tasas de interés que da a sus ahorradores a inicios de año.

Así son los cambios vigentes a partir del 9 de abril

Plazo Tasa hasta el 8 de abril Tasa vigente GAT real Cajita 24/7 o a la vista 7.00% 6.75% 2.95% 7 días 7.05% 6.80% 3.00% 28 días 7.10% 6.85% 3.05% 90 días 7.20% 6.95% 3.15% 180 días 7.30% 7.05% 3.26% Cajita Turbo 13.00% 13.00% 9.58%

¿Conviene apostar por la competencia de Nu o Cetes?

Existen diversas instituciones financieras que otorgan rendimientos similares o mejores a los de Nu. Por ejemplo, Banco Mifel da 10%, con un ahorro de hasta 500,000 pesos mensuales, con una GAT real de 6.48% antes de impuestos.

Otro ejemplo es el neobanco Revolut, el cual inició operaciones recientemente en el país. Éste ofrece una tasa de 7% en un monto de ahorro de 25,000.01 a un millón de pesos, con una GAT de 3.28 por ciento.

Otros ejemplos en tasas comparables, DiDi da 7.50%, Stori otorga 7% , Klar ofrece 6% y Cetes dan 6.81 por ciento, sin descontar inflación.

Si bien hay opciones que pueden ser más atractivas, de acuerdo con analistas, los rendimientos continuarán bajando debido al recorte en la tasa de referencia del Banco de México, que está en 6.75 por ciento.

Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, comenta que la “fiesta de las tasas de interés” entró en una fase de desaceleración y, dice, esta tendencia continuará en los siguientes meses.

Por ejemplo, Cetes llegó a ofrecer un rendimiento de 11%, ahora da alrededor de 6.81% y se espera que para finales de 2026 ronde en 6.5 por ciento.

Al respecto, Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, dice que aunque las tasas de las sofipos pueden ser muy atractivas, debes considerar que los rendimientos no son permanentes, porque dependen de los movimientos que haga Banxico, ya que la tasa de interés que establece es el referente para estas instituciones.

Urías agrega: “No puedes ir persiguiendo la tasa más alta, porque implica sacar y meter tu dinero de una cuenta a otra”, lo ideal es evaluar cuál te conviene más, no sólo por el rendimiento que otorgan, sino por los beneficios adicionales que pueden dar al tener tu dinero con una financiera.

fernando.franco@eleconomista.mx