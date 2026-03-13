¿En busca de una tarjeta de crédito? Éste es el CAT que cobran Nu, Klar, Stori, Didi y Finsus

En el mercado existen diversas tarjetas de crédito (TdC) que dan distintos beneficios y cobran diferentes comisiones, anualidades y tasas de interés. Entre ellas están las que ofrecen Sociedades Financieras Populares (sofipos) como Nu, Klar, Stori, DiDi y Finsus. ¿Cuál de estas instituciones cobra el mayor Costo Anual Total (CAT) y cuáles beneficios dan a cambio?

Si bien todas las TdC cumplen la misma labor, cada una posee características que las hace diferentes y adecuadas a cada perfil del usuario. Actualmente, bastan unos cuantos clics, una serie de datos personales y menos de cinco minutos para obtener una. ¿El costo de esta facilidad? Altas tasas de interés y otras letras chiquitas que terminan por impactar el bolsillo de los clientes.

Para elegir el plástico ideal, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda que, además de comparar los beneficios que ofrece, consideres tu estilo de vida y las necesidades que tienes.

También es primordial conocer información sobre el tipo de comisiones que maneja, el costo por anualidad y los seguros que tiene.

Un indicador que es clave para comparar la oferta de productos es el CAT. Como su nombre lo dice, este indicador representa el costo real de un crédito durante un año y se representa en porcentaje. Incluye intereses, comisiones, seguros y otros gastos asociados.

¿Cuál sofipo cobra el CAT más alto?

Nu. La tarjeta de crédito de la empresa de tecnología financiera ofrece un CAT promedio de 145.8% sin IVA y una tasa de interés promedio ponderada anual fija de 92.5% sin IVA. Entre las ventajas que ofrece están que no existe cobro por anualidad, reposición o extravío, retirar dinero del cajero (más allá de la que cobra el banco donde se haga la operación) y por uso fuera del país.

Klar. El CAT de su plástico con o sin garantía que ofrece esta sofipo es de 187.0% sin IVA y la tasa promedio ponderada anual fija es de 123.1 por ciento. Entre los beneficios que brinda están que no cobra anualidad, comisiones por contratación o apertura, cuotas por mantenimiento, penalizaciones por uso mínimo y tarifas por reposición.

Stori. Su tarjeta Stori Green tiene un CAT promedio ponderado de 204.6% sin IVA y una tasa de interés fija promedio ponderada anual de 115.9% sin IVA. Entre los beneficios que ofrece están que no cobra anualidad, descuento por pagos puntuales, reducción de intereses, programas de lealtad y libre uso fuera del país.

DiDi. La TdC DiDi Card cobra un CAT promedio de 124.1% sin IVA, con una tasa de interés promedio ponderada anual fija de 82.37 por ciento. Entre los beneficios que ofrece están sin cobro de anualidad de por vida, cashback de hasta 6% y meses sin intereses en comercios participantes.

Finsus. Financiera Sustentable asegura que tiene un CAT menor al promedio del mercado en la tarjeta de crédito garantizada; sin embargo, no detalla el dato en su página, al menos no a primera vista. Entre las comisiones que tiene, la sofipo cobra 120 pesos por envío de tarjeta física; 200 pesos por reposición, emisión y envío de plástico; 120 pesos de anualidad más IVA y 300 pesos por aclaración improcedente.

Productos más costosos

Si bien puedes acceder a una TdC de la banca tradicional, que generalmente tiene tasas de interés y CAT más bajos, existe una tendencia a solicitar tarjetas a través de aplicaciones móviles o por la web, en las cuales la respuesta es prácticamente inmediata.

“La mayoría de los créditos que se otorgan de manera rápida y fácil suelen ser bastante caros; en este caso, el problema de las tarjetas de crédito que se tramitan a través de aplicaciones, como DiDi Card, es que tienen una tasa de interés bastante elevada”, comenta Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera.

Si bien este tipo de instrumentos ofrece beneficios como cero costo de anualidad, meses sin intereses y un cashback atractivo, no siempre compensa los altos intereses, más si no eres un cliente totalero (pagas todo lo que gastas).

Por ello, dice Urías, antes de solicitar una tarjeta y pedir que te la manden, entiende cómo funciona y revisa sus condiciones específicas, para evitar cobros sorpresa.

Paulina Casso, especialista en educación financiera, añade que si te consideras cliente totalero no pagarás intereses y, por ende, no todo el CAT del crédito. En ese caso debes estar atento a rubros como cobro de anualidad, comisiones que tenga la institución y posibles seguros atados, porque es lo que terminarás abonando a tu plástico.

La autora del libro WTF con las tarjetas: Guía básica para aprovechar al máximo tu tarjeta de crédito, recomienda tener claro para qué usas la tarjeta, si para compras diarias del hogar, salir de viaje, adquisiciones de un negocio o para otros pagos, de ello dependerá también cuál elegir.

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