“La digitalización tiene un impacto enorme en el bienestar y la economía del país”: Armando Herrera, Nu México

La llegada de nuevos jugadores digitales como Nu al ecosistema mexicano ha impulsado la inclusión financiera. Hoy, la filial del gigante brasileño suma en el país más de 14 millones de clientes, y está a la espera de recibir la autorización final para iniciar operaciones como banco, algo que estima sea este mismo año.

Pero más allá del impulso a una mayor inclusión financiera en el país, Armando Herrera, CEO de Nu México, destaca que la entidad ve a la digitalización como un bien público que reduce barreras de entrada y le da acceso a muchas personas.

Y es que resalta que esa misma digitalización tiene un impacto enorme en el bienestar y en la economía del país.

“Para darte una idea, un estudio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), refiere que se pierden casi 4.8 millones de horas buscando efectivo, buscando sacar dinero de cajeros o de algún canal alternativo”, dice.

Añade: “Cuando eso lo traducimos a años, estamos hablando de muchos años. Si eso lo ves en toda la dimensión del país, pues eso es tiempo que se puede pasar haciendo ejercicio, trabajando. Entonces la digitalización de forma acumulada, tiene impactos importantes en el bienestar del país, en la economía y en la productividad”.

El CEO de Nu México refiere que fue la única entidad digital que, en semanas pasadas, estuvo en la reunión que banqueros sostuvieron con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y agrega que al final del día, lo que se está buscando es resolver el mismo problema que es justamente la digitalización de la economía.

“Buscar resolver un sistema financiero de una forma más amplia, de una forma más accesible, y en eso estamos en total sintonía, con el deseo de las autoridades de que la banca contribuya en ese sentido, y ese ha sido el ADN de Nu desde que llegó a México”.

La digitalización de la economía es uno de los planteamientos que ha hecho el gobierno, para con ello, contribuir a la disminución del uso del efectivo y la informalidad.

La competencia es el efectivo

Por otra parte, ante la entrada de otros jugadores de tecnología financiera, como Nu, que ya están de lleno en el sector bancario – Openbank, Revolut y Plata–, Armando Herrera es tajante en señalar que cuando se habla de competencia, se tiene muy claro: la competencia es el efectivo.

“Hoy ocho de cada 10 transacciones se siguen haciendo en efectivo, pero nos da mucho gusto cuando hablamos con nuestros clientes que nos refieren que 60% hoy están utilizando menos efectivo a partir de que tienen nuestros productos y servicios. Más o menos 22% de los casi 14 millones de clientes, anterior a la experiencia de Nu, transaccionaban en efectivo”, enfatiza.

Agrega: “cuando vemos datos, por ejemplo, de nuestra red de comisionstas, casi tres de cada cuatro transacciones que se realizan ahí, son hacia digitalizar el efectivo. La gente está viéndose a sí misma, por primera vez, con la posibilidad de ahorrar, con la posibilidad de tener acceso a crédito, y eso nos tiene orgullosos y emocionados”.

Detalla que hoy Nu alcanza cerca de 98% de los municipios del país. “Ese es el México al que vamos nosotros y son 14 millones de clientes que no decidieron bajar una aplicación, decidieron tener ahí en la cercanía de su bolsillo, el control de sus finanzas, en un solo clic”.

Inversión reafirma compromiso

Recientemente Nu dio a conocer que su inversión en México alcanzará los 4,200 millones de dólares hacia el 2030.

Armando Herrera comenta al respecto que dicha inversión viene a reafirmar el compromiso de la institución con México, como un país clave.

“Yo lo veo como una inversión que nos va a permitir continuar expandiéndonos, pero a la vez reafirmando nuestro compromiso con el público mexicano, con nuestros clientes. Estamos en este proceso de transformación a banco y de la mano de eso vendrán muchas oportunidades o muchos espacios para poder conectar desde otros productos y servicios con México”, señala.

Abunda: “Entonces esta inversión viene a apuntalar eso, nuestro compromiso con México, a reafirmar nuestro modelo digital; buscar siempre fortalecer nuestra plataforma tecnológica, y al final del día, fortalecer la propuesta de crédito que tenemos con México”.

Nu México espera que sea este mismo año, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le otorgue el aval final para operar como banco en el país.