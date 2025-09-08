Moody’s Local coloca perspectiva de Kapital Bank en “Desarrollo”

Moody’s Local México informó que ha colocado en “Desarrollo” desde “Estable”, la perspectiva de Kapital Bank (antes Autofin), ello, tras la reciente adquisición que hizo de los negocios de Intercam.

Asimismo, afirmó la calificación de depósitos de largo plazo en moneda local en A-.mx, y la de depósitos de corto plazo en ML A-2.mx.

La agencia explicó que la perspectiva se colocó en “Desarrollo” para evaluar los efectos de la reciente adquisición de una parte importante de los activos de Intercam.

“Moody’s Local México ha colocado la calificación de Kapital Bank en desarrollo, a espera de conocer la evolución en la consolidación de esta adquisición, así como la integración organizada y exitosa de aquellos negocios provenientes de Intercam al balance”, subrayó.

Nueva calificación dependerá del éxito en la consolidación

La agencia puntualizó que el nuevo nivel de calificación de Kapital Bank, dependerá del éxito en la consolidación y sinergias de las operaciones que logre el banco, que se verá reflejado en el perfil financiero futuro, principalmente en la rentabilidad y solvencia.

“Si bien se considera que esta estrategia podría ser positiva, ya que busca un crecimiento del negocio, que pudiera resultar en una mayor rentabilidad, así como en sinergias operativas, su éxito dependerá de una buena implementación y consolidación de los nuevos negocios adquiridos por Kapital Bank”, enfatizó.

En este sentido señaló que se mantendrá un seguimiento cercano de la evolución de las operaciones e incorporación de estos nuevos activos al balance del banco, que requerirá de esfuerzos como adaptaciones tecnológicas, la integración de la red de sucursales de Intercam que está operando ahora Kapital Bank, así como la integración de la plantilla, y el dominio de la operación de los negocios incorporados.

Moody´s Local México destacó que la perspectiva de Kapital sería Positiva si se cristaliza una integración armónica del negocio proveniente de Intercam, ya formando parte del grupo financiero.