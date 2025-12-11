Senado avala alza arancelaria a países sin TLC

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 76 votos, cinco de MC en contra y 35 abstenciones del PAN, PRI y PT el decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para establecer impuestos a 1,463 productos de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, provenientes principalmente de China, además de Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil, entre otros países con los que México no tiene tratado comercial.

El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación y vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

“Se modifican las cuotas de diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en el artículo primero’’ de la citada Ley, “cuyos códigos y descripción son los que se mencionan a continuación, para quedar como sigue:”, precisa el artículo único del decreto, aprobado sin modificación alguna respecto de la minuta remitida por la Cámara de Diputados.

El artículo cuarto transitorio del decreto cita:

“Sobre los aranceles motivo de esta reforma y con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga Tratados de Libre Comercio en vigor’’.

Al fijar la posición del PAN, Miguel Márquez lamentó que la reforma no haya sido, como pudo serlo, ejemplo de un buen trabajo parlamentario.

Y reconoció el trabajo político realizado en la Cámara de Diputados con la propia Secretaría de Economía por asumir con responsabilidad revisar 1,463 fracciones arancelarias de 17 sectores estratégicos, incluyendo autopartes, textil, plásticos, vestido, electrodomésticos, calzado, y muchos otros más, cuyas modificaciones fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Gracias a ese análisis técnico hoy recibimos una minuta que contiene más de 974 modificaciones en las que se aplicará una reducción promedio del 28% a lo propuesto por el gobierno federal”, explicó.

Por el PRI, Cristina Ruiz Sandoval dijo que la reforma es un cambio trascendental en la política comercial, un paquete arancelario amplio, complejo y con efectos que alcanzarán a millones de familias y miles de empresas. “No es una decisión menor y tampoco es una decisión que debamos tomar bajo la ilusión de que los aranceles por sí solos podrán reindustrializar al país’’.

Aval en Diputados

Horas antes y con cambios de último momento, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del miércoles el dictamen de reforma, con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones del PT.

Luego de argumentar que se trató de una petición de la industria textil, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, presentó tres reservas para cambiar ocho fracciones arancelarias sobre productos textiles. De igual forma se le otorgaron nuevas facultades a la Secretaría de Economía en la materia.

Y se incluyó el artículo cuarto transitorio que otorga a la Secretaría de Economía la facultad de implementar mecanismos jurídicos específicos para la importación de mercancías de países sin un TLC con México.

Con esta reforma a Ley Arancelaria, la Cámara baja avala imponer cuotas de entre 7 y 50% a diferentes productos.

Cabe resaltar que en San Lázaro se decidió cambiar en un 60% la iniciativa que presentó en septiembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente para modificar a la baja la mayoría de las cuotas arancelarias propuestas por el Ejecutivo Federal, así como agregar nuevos productos.

Se detalló que estos nuevos aranceles afectarán a 141 productos de autopartes, 13 de autos ligeros, 308 de vestido, 79 den plásticos, 248 de siderúrgico, 18 de electrodomésticos, 37 de juguetes, 398 de textiles, 28 de muebles, 49 de calzado, 18 productos de marroquinería.

Así como 47 productos de papel y cartón, 8 de motocicletas, 21 de aluminio, 1 relacionado con remolques, 25 de vidrio y 24 de jabones, perfumes y cosméticos.

Ajustes arancelarios