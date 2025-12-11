Sube a seis las víctimas por coche bomba

La cifra de muertos por la explosión de un coche bomba en Coahuayana aumentó a seis, luego de que la noche del martes falleciera uno de los heridos que permanecía hospitalizado, confirmó este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la institución, la sexta víctima era atendida en un hospital de alta especialidad en el municipio de Charo. Según la prensa local, la reciente muerte se trató de un policía comunitario de 29 años de edad, quien perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el ataque ocurrido el pasado 6 de diciembre.

Con su deceso, suman cuatro policías comunitarios muertos, además de los dos ocupantes de la camioneta procedente de Colima que estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana y que aún no han sido identificados.

Identifica al dueño

El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía ya identificó al dueño original de la camioneta Dakota negra utilizada en el atentado.

“La camioneta utilizada no era robada; identificamos al dueño original, quien nos informó que hace tiempo vendió la unidad”, explicó el funcionario a medios locales.

Las pesquisas continúan para rastrear el paradero, origen y ruta de otros vehículos que viajaban junto a la Dakota, con el fin de confirmar o descartar la participación de más personas en la agresión.

Coordinación con la FGR

Torres Piña precisó que la FGE encabeza las investigaciones por los delitos del fuero común —como lesiones y daños—, mientras que la Fiscalía General de la República realiza su propia indagatoria por el uso de explosivos.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la explosión registrada el fin de semana en Michoacán no correspondía a un “coche bomba” colocado para detonar a distancia, como se difundió inicialmente, sino a un vehículo ocupado por dos personas que ingresaron por su propia cuenta al sitio donde ocurrió el estallido.

“No fue un vehículo que hayan dejado y que después haya detonado; hay un conductor y una persona adicional que ingresan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”.