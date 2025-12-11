Aguilar afirma que el Poder Judicial no se subordina

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz afirmó que el tribunal constitucional impulsa y garantiza independencia judicial plena y una adecuada y respetuosa vinculación con los otros poderes.

“Hoy existe un diálogo constante y maduro entre los Poderes de la Unión; hoy no existe sumisión ni subordinación, sino corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada uno”.

Al rendir el informe de labores de lo que llama la nueva Corte, aseguró que sus integrantes están convencidos que México requiere una articulación firme entre sus instituciones en beneficio de la sociedad que permita fortalecer la gobernabilidad democrática, asegurar la vigencia de los derechos y consolidar un sistema constitucional que responda a las necesidades reales del país.

“Asimismo, hemos consolidado espacios de interlocución con sectores económicos y productivos con el propósito de fortalecer la comprensión mutua sobre los retos que inciden en la inversión, la innovación y la generación de empleo”.

Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre pasados, informó, se resolvieron 2,590 expedientes, de los que 663 fueron sentenciados por el pleno de la Corte, 44 por acuerdo o dictamen de las ponencias y 1,883 por Acuerdo de la Presidencia.

“En contraste, la anterior integración durante el mismo periodo del año 2024 resolvió 2,774 expedientes, de los cuales solo 75 fueron resueltos por el pleno, 138 por acuerdo o dictamen y 1,459 por Acuerdo de la Presidencia; 1,103 asuntos se resolvieron en Salas.

“Anteriormente se resolvía un promedio de 1.8 asuntos por sesión y actualmente se resuelve un promedio de 16.4 asuntos por sesión. Esto significa que en la integración pasada de cada 100 asuntos, 98.15 se resolvían con la intervención de menos de la mitad de las personas ministras en una o dos sesiones semanales, lo que implicó menor pluralidad deliberativa y menor nivel de publicidad”, comparó.

A diferencia de lo que sucedía, presumió, actualmente y en un ejercicio de mayor concentración de responsabilidades, deliberación colectiva y máxima publicidad, todos los asuntos que llegan a sesión del pleno son analizados por nueve ministros y sus equipos, lo que constituye un estándar reforzado de análisis, cuidado institucional y garantía procesal.

Anunció que gracias a la política de austeridad instrumentada, durante 2026 no será necesario ejercer 661 millones de pesos adicionales solicitados por la anterior integración de la Corte.

En sus primeros meses, concluyó durante la sesión pública solemne, a la que asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, y la fiscal general Ernestina Godoy, entre otros funcionarios, que la Corte “no responde a intereses particulares, no se ajusta a presiones coyunturales”.