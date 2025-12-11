A pesar de todo, banca sólida y resiliente: Banxico

Al cierre del 2025, año en el que una parte del sistema financiero mexicano fue “tocado de muerte” por las acusaciones de la Red de control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Banco de México, luego de un exhaustivo análisis y balance de riesgos, diagnosticó que la banca en México está sólida y resiliente.

En síntesis y en su propio lenguaje, el instituto central concluye que el sistema bancario mexicano resistió la crisis reputacional, derivada de las acusaciones de lavado de dinero por parte de Fincen y que llevaron a la extinción a dos bancos y una casa de bolsa

A pesar de las acusaciones y consecuencias en contra de tres instituciones financieras mexicanas por parte del FinCen, el sistema bancario mexicano está libre de contagios y sin evidencia de eventuales nuevas acciones en contra de alguna otra institución.

La gobernadora del banco central, en compañía de los subgobernadores Galia Borja, José Gabriel Cuadra, Jonathan Heath y Omar Mejía, presentaron ayer, vía remota –a través de una transmisión por internet– el Reporte de Estabilidad Financiera 2025.

Mencionó que el sistema financiero mexicano mantiene solidez y resiliencia, en un entorno global que, aunque ha mostrado signos de estabilización, continúa caracterizado por tensiones geopolíticas y ajustes en condiciones financieras internacionales y actividad económica moderada.

Refirió que la banca múltiple mantiene niveles de capitalización y liquidez que superan con holgura los mínimos regulatorios.

Y resaltó que las pruebas de estrés confirman que el sistema bancario mantiene capacidad para afrontar los escenarios adversos simulados.

Casos individuales y sin perfil sistémico

Aunque en el Reporte de Estabilidad Financiera 2025, Banxico no menciona en absoluto el caso de las instituciones financieras prácticamente extinguidas, en respuesta a varias preguntas sobre el tema, dijo que la situación de tales instituciones financieras (no las mencionó por su nombre): CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, se derivó de factores de cada una de ellas y no es un fenómeno generalizado; reiteró que tales instituciones no constituyen riesgo sistémico

Además aseguró que no se observan riesgos de contagio al resto del sistema financiero y que no hay evidencia de nuevas acciones de la misma naturaleza (por parte de EU) contra otras instituciones mexicanas

Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aplicado medidas para mitigar los efectos; México y su sistema financiero cumplen con los lineamientos de Basilea 3 y el marco regulatorio de Gafi lo que fortalece la resiliencia del sistema financiero mexicano

Victoria Rodríguez Ceja afirmó que hay buenos canales de comunicación entre el sector financiero privado y las autoridades nacionales y las autoridades homólogas (de EU); y se mantienen vigilantes sobre el sistema financiero

Repunte inflacionario, transitorio

Por otra parte, comentó que el repunte de la tasa de inflación general, que pasó de 3.57% en octubre a 3.80% en noviembre, es un hecho “transitorio” que se debe a razones coyunturales, como el efecto estacional por la temporada de consumo el Buen Fin 2025, y un ajuste en algunas tarifas de transporte público.

Confió en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se estabilizará en las siguientes quincenas para continuar con su proceso de “desinflación”.

Aseguró que no es un cambio en la tendencia del comportamiento de la inflación.

La junta de gobierno de Banxico evaluará considerando toda la información disponible si baja o no la tasa de interés en su próxima reunión.

Atisbos

Banorte obtuvo autorización para vender Banco Bineo a Clearscope Holdings (Klar). La Comisión Nacional Antimonopolio dio su visto bueno; todavía queda pendiente la aprobación de la SHCP y la CNBV.

Banorte obtuvo autorización para vender Banco Bineo a Clearscope Holdings (Klar). La Comisión Nacional Antimonopolio dio su visto bueno; todavía queda pendiente la aprobación de la SHCP y la CNBV.

Pese a este avance, Banorte aclaró que la operación aún no puede considerarse concluida. Su cierre permanece condicionado a una serie de autorizaciones regulatorias adicionales, entre ellas las que deben emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instancias que evaluarán la transacción con base en la opinión del Banco de México (Banxico).

